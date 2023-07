¿Qué implicaciones tendría subir el precio del diésel en época de campaña electoral?

Una de las preocupaciones más grandes para los colombianos, es el alza en el valor de la gasolina. Lo anterior, tiene inquietados a los conductores del país, sobre todo por el anuncio conocido en los últimos días en el que se mencionó que su precio seguirá aumentando hasta septiembre.

Declaraciones del ministro de Hacienda

Sobre este tema habló en sus últimas declaraciones el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien indicó que con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), este incremento tendría que llegar en promedio a los $15.500 para septiembre.

Según Bonilla, a partir de ese momento su precio empezaría a nivelarse con el valor internacional. Una vez haya sucedido esto, los incrementos serían de $20 a $100 pesos, conforme las condiciones del mercado. “Si no lo hacemos, no tenemos espacio para cubrir el gasto social en primera infancia, la educación y salud”.

Hoy en día, el galón de diésel está en algo más de 9 mil pesos, pero ya el Gobierno dio la cifra de lo que llegaría a costar ⬇️ pic.twitter.com/9vBbPw7dCH — Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 12, 2023

Cabe mencionar que, no solamente la gasolina corriente seguirá incrementando, sino que, una vez se equipare con el nivel internacional, el diésel también empezará a presentar alzas en su precio. Con respecto a este tema, el ministro indicó que: “su precio va a empezar a incrementarse después de nivelar el precio de la gasolina, para esto nos quedan cuatro meses”.

A su vez, el funcionario expuso lo siguiente: “debemos tener una socialización muy grande con todos los sectores para que no impacte la inflación y no genere otro tipo de problemas. Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”.

También reconoció que aumentar el precio de los combustibles es una decisión antipopular, pues impacta de manera directa a los diferentes sectores de la economía, razón por la cual también se ha mantenido el precio del ACPM. Lo anterior, como una medida para evitar que se convoquen más paros por parte del sector transportador.

Bonilla aseguró que la administración del presidente Petro ha mantenido su esfuerzo en nivelar los precios de la gasolina.

¿Qué piensan los expertos acerca de las declaraciones del ministro de Hacienda?

Ante las inquietudes que surgen alrededor de este tema, NoticiasRCN.com conversó con José Eduardo Gómez, experto en economía, quien indicó que una subida del precio del diésel, independiente de que sea en época electoral o no, es algo que tiende a generar presiones inflacionarias. Lo anterior, teniendo en cuenta que cerca del 65% de los camiones que transitan por carretera, transportan alimentos y se abastecen con diésel.

Según lo manifestado por Gómez, es por esta razón que el Gobierno de Gustavo Petro decidió ajustar el precio de la gasolina progresivamente con el valor internacional, eliminando el subsidio proporcionado por el FEPC.

El experto expuso que "estas medidas podrían funcionar en economías como la de Estados Unidos, en donde la política monetaria logró su objetivo subiendo la tasa de interés sin afectar mucho el empleo, el cual sigue siendo sólido y fuerte. Afortunadamente, para ese país se logró bajar la inflación".

Sin embargo, Gómez sostuvo que "en un país como Colombia, arriesgarse a hacer medidas que sean inflacionarias, como subir el precio del diésel o quitar el subsidio, puede ser complicado porque, aunque la inflación ha cedido, todavía está lejos de llegar a su meta, pues sigue en un nivel por encima del 12% anual".

El economista concluyó resaltando que "este momento no es bueno para empezar a subir el precio del diésel", pues, según sus pronósticos, lo mejor sería esperar a que la inflación baje más para poder tomar una medida como esa, la cual tendría efectos negativos sobre todo para el sector de alimentos, que ha sido gravemente golpeado en este último año y medio.

Alberto Bernal, experto en economía, mencionó a NoticiasRCN.com que el efecto sería bastante importante desde el punto de vista político, ya que un incremento del ACPM subiría los costos de todos los fletes en el país, al igual que el costo de los alimentos, productos de la canasta básica, entre otros.

De esta manera, tendría un efecto negativo sobre la inflación y la gente lo sentiría, trasladando la responsabilidad al Gobierno. Para Bernal, esto tendría un efecto negativo para las perspectivas del Pacto Histórico, en el marco de las elecciones regionales. Por tal motivo, el experto añadió que "este partido político no quiere subir el precio del ACPM para evitar que suba la inflación y que los responsabilicen por el aumento de los precios”.