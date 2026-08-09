Dólar en Colombia hoy cerró a la baja: así quedó el precio este 8 de septiembre

El dólar en Colombia cerró a la baja este martes 8 de septiembre de 2026, en una jornada en la que la divisa estadounidense volvió a ubicarse por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

El comportamiento mantiene la atención sobre el precio de la moneda, especialmente por la caída que acumula frente a los niveles registrados meses atrás.

¿A cuánto cerró el dólar en Colombia hoy, 8 de septiembre?

Al finalizar las negociaciones, el dólar cerró en $3.116,44, cifra que representa una diferencia de $9,64 por debajo de la TRM vigente, establecida para este martes en $3.126,08.

Durante la jornada, la moneda estadounidense presentó movimientos moderados. El precio mínimo registrado fue de $3.105,99, mientras que el máximo llegó hasta los $3.128.

En total, el mercado registró alrededor de 1.500 transacciones, que representaron operaciones por aproximadamente US$1.339 millones.

Estas cifras muestran que, aunque hubo variaciones durante las negociaciones, el dólar terminó nuevamente por debajo del precio oficial de referencia del día.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

Más allá del movimiento de este martes, uno de los datos que más llama la atención es el comportamiento que ha tenido el precio del dólar en Colombia durante 2026.

La TRM de $3.126,08 representa una reducción del 2,73% frente al mismo día de la semana anterior, equivalente a $87,89. En comparación con el mismo día del mes pasado, la disminución alcanza el 0,99%, es decir, $31,35.

La diferencia es todavía mayor al ampliar el periodo de comparación. Frente al comienzo de 2026, el dólar ha bajado 16,79 %, equivalente a $631.

Mientras tanto, al compararlo con el mismo día de 2025, la caída alcanza el 21,08 %, lo que corresponde a una diferencia de $834,86.

De esta manera, el dólar continúa septiembre en niveles considerablemente inferiores a los observados un año atrás, un comportamiento seguido de cerca por viajeros, importadores, exportadores y colombianos que realizan operaciones en moneda extranjera.