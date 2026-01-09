Recomendaciones para ahorrar energía y evitar multas por exceso de consumo

Colombia enfrenta una compleja situación energética que demanda medidas urgentes de ahorro en el consumo eléctrico.

Desde este martes 1 de septiembre, se implementa un nuevo sistema de incentivos y penalizaciones en las tarifas de energía para hogares y empresas, buscando evitar cortes o apagones mientras transcurre el fenómeno de El Niño.

¿A quiénes multarán?

El mecanismo es claro, si una persona consume por encima del 110 % de la meta individual, habrá multas con el exceso. En cambio, los que estén por debajo del 90 % recibirán beneficios.

En pocas palabras, los usuarios que logren reducir su consumo recibirán descuentos en sus facturas mensuales, mientras que quienes excedan los límites establecidos enfrentarán cobros adicionales.

La meta nacional es reducir el crecimiento del consumo energético aproximadamente en un 4 %.

Para alcanzar estos objetivos, se han difundido medidas prácticas de ahorro que pueden implementarse en cualquier hogar. Entre las recomendaciones más efectivas se encuentra reducir el brillo del televisor, acción que puede disminuir hasta un 30 % el consumo energético del dispositivo.

¿Cómo se debe ahorrar energía?

Con respecto a electrodomésticos de alto consumo, se sugiere calentar la plancha, desconectarla antes de usarla y aprovechar el calor acumulado sin gastar energía adicional.

En el caso del aire acondicionado, particularmente relevante en las regiones costeras, cada grado que se aumenta en la temperatura configurada reduce entre un 6 % y un 8 % el consumo.

Otras recomendaciones incluyen reemplazar bombillas tradicionales por tecnología LED, que consume hasta un 80 % menos energía, y ubicar refrigeradores en lugares frescos para reducir el esfuerzo de enfriamiento.

Medidas simples como apagar luces innecesarias y desenchufar electrodomésticos que no se estén usando también contribuyen significativamente al ahorro.

La situación es particularmente preocupante considerando las proyecciones climáticas. Se estima que el fenómeno de El Niño permanecerá en Colombia hasta el primer trimestre de 2027, y se proyecta que será uno de los peores en las últimas décadas.