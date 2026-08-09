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Atento a este importante cambio de sentido en la movilidad de una concurrida vía del norte de Bogotá

La carrera 11 de Bogotá cambió el sentido de tránsito vehicular desde este 8 de septiembre por las obras de la carrera séptima.

Yhonay Díaz

septiembre 08 de 2026
03:05 p. m.
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En las últimas horas, Bogotá implementó un cambio de sentido en la movilidad de la carrera 11, una de las arterias viales más importantes del norte de la ciudad.

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La modificación del sentido del tránsito para el flujo vehicular afecta el carril oriental que ahora prestará servicio exclusivamente hacia el norte.

De acuerdo con John González, subsecretario de Movilidad, este cambio obedece a que "el puente de la calle 100 por séptima se va a demoler. Por eso necesitamos hacer unos cambios de sentido en el marco de un plan de manejo de tránsito para que podamos circular por este sector de la ciudad".

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Así será el cambio de sentido por la carrera 11 en el norte de Bogotá

La medida de tránsito se extiende entre las calles 94 y 100 y fue adoptada como parte del plan de manejo de tránsito para las obras de construcción de la carrera séptima.

Durante la madrugada, las autoridades de movilidad organizaron los últimos detalles técnicos antes de poner en marcha el nuevo esquema de circulación.

Los conductores que transitaron durante las primeras horas de implementación manifestaron percepciones positivas sobre el cambio:

Espero que eso ayude a descongestionar la ciudad, sobre todo en las horas pico, que son las horas más graves para nosotros.

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El impacto del cambio de sentido vehicular en la carrera 11

La carrera 11 es una vía estratégica que conecta el norte de Bogotá con el centro de la ciudad, siendo utilizada diariamente por miles de conductores. El cambio de sentido busca redistribuir el flujo vehicular mientras avanzan las obras de infraestructura, minimizando el impacto en la movilidad de la zona.

Las autoridades de tránsito han señalizado el corredor con la debida antelación y dispuesto personal para orientar a los conductores durante el período de adaptación.

Se espera que la medida permanezca vigente durante el tiempo que duren las obras de construcción y demolición en el sector.

Los usuarios que regularmente transitan por la carrera 11 deberán considerar rutas alternativas o ajustar sus tiempos de desplazamiento para adaptarse al nuevo esquema de movilidad implementado en esta importante zona de Bogotá.

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