CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy, 20 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

¡Siguen celebrando los apostadores después del sorteo del Super Astro Luna de este 17 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 20 de 2026
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay una diferencia importante entre llegar a tiempo para jugar y llegar a tiempo para conocer el resultado. Son dos momentos separados de una misma jornada y, una vez se cierra el primero, solamente queda esperar el segundo.

Este 20 de septiembre volverá a existir esa frontera. Durante buena parte del día será posible registrar las apuestas correspondientes al Super Astro Luna, pero llegará un punto en el que las jugadas para esta fecha quedarán cerradas.

Resultado Super Astro Luna hoy, 16 de septiembre: número y signo ganador del sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy, 16 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

A partir de allí, cualquier nueva elección tendrá que mirar hacia otra jornada. Las combinaciones que sí quedaron registradas serán las que continúen su camino hacia el sorteo dominical.

La diferencia puede ser cuestión de minutos, pero cambia por completo el destino de una apuesta: quedar dentro o fuera de la jornada del 20 de septiembre.

¿Será que usted será uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 20 de septiembre de 2026

Los apostadores esperaron con emoción a que el reloj marcara las 8:30 de la noche para poder seguir el más reciente sorteo del Super Astro Luna.

En consecuencia, después de unos minutos, se conoció que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Una vez cerradas las apuestas válidas para la fecha, la combinación ganadora estará compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal. Esos datos serán los encargados de definir lo ocurrido con las jugadas registradas para este 20 de septiembre.

¿Hasta qué momento se puede jugar al Super Astro Luna?

El cierre de apuestas es un elemento importante porque permite separar las jugadas que participan en un sorteo de aquellas que corresponden a una fecha posterior.

No se debe confundir ese límite con el horario de publicación del resultado. Primero debe finalizar la recepción de apuestas y posteriormente se desarrolla el procedimiento que conduce al sorteo.

Esta separación también cumple una función esencial: cuando comienza la extracción, las combinaciones participantes ya han quedado determinadas.

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de septiembre: número y signo ganador del sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El domingo agrega una consideración adicional porque el Super Astro Luna se realiza más temprano. Mientras que de lunes a viernes la programación habitual establece el sorteo a las 10:50 p. m. y los sábados a las 10:42 p. m., los domingos y festivos se adelanta a las 8:30 p. m.

Por eso, este 20 de septiembre tendrá dos momentos que no conviene confundir.

Primero se cerrará la puerta para entrar al sorteo. Después llegará el instante de conocer qué ocurrió con quienes alcanzaron a cruzarla. Cuando aparezcan las cuatro cifras y el signo de la noche, ya no habrá apuestas por agregar: solamente quedará descubrir qué destino tuvieron las que llegaron a tiempo.

Este contenido fue creado con el apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas de interés: así podría impactar al dólar y al bolsillo de los colombianos

Tiquetes aéreos

Aerolínea rompió histórico récord: vendió sus tiquetes en solo 19 minutos

Redes sociales

Empresas en Colombia cambian la forma de contratar influencers: esto buscan ahora

Otras Noticias

Artistas

¿Jhonny Rivera volverá a ser papá? Esto reveló su esposa

Jenny López, la pareja del reconocido cantante, contestó si está o no embarazada.

Bogotá

No habrá racionamiento de agua durante El Niño en Bogotá: alcalde Galán

El alcalde también abordó los desafíos de la región en materia energética e hizo un llamado a trabajar en las redes de transmisión.

Enfermedades

¿Por qué es importante conocer las fases del ciclo menstrual? Esto dicen los expertos

Ucrania

“La guerra en Ucrania se ha prolongado mucho más de lo esperado”: Fernando Posada

Selección Colombia Femenina sub-20

Canal para ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en la semifinal del Mundial: prográmese