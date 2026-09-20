Resultado Super Astro Luna hoy, 20 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Hay una diferencia importante entre llegar a tiempo para jugar y llegar a tiempo para conocer el resultado. Son dos momentos separados de una misma jornada y, una vez se cierra el primero, solamente queda esperar el segundo.

Este 20 de septiembre volverá a existir esa frontera. Durante buena parte del día será posible registrar las apuestas correspondientes al Super Astro Luna, pero llegará un punto en el que las jugadas para esta fecha quedarán cerradas.

A partir de allí, cualquier nueva elección tendrá que mirar hacia otra jornada. Las combinaciones que sí quedaron registradas serán las que continúen su camino hacia el sorteo dominical.

La diferencia puede ser cuestión de minutos, pero cambia por completo el destino de una apuesta: quedar dentro o fuera de la jornada del 20 de septiembre.

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Resultado del Super Astro Luna hoy 20 de septiembre de 2026

Los apostadores esperaron con emoción a que el reloj marcara las 8:30 de la noche para poder seguir el más reciente sorteo del Super Astro Luna.

En consecuencia, después de unos minutos, se conoció que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Una vez cerradas las apuestas válidas para la fecha, la combinación ganadora estará compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal. Esos datos serán los encargados de definir lo ocurrido con las jugadas registradas para este 20 de septiembre.

¿Hasta qué momento se puede jugar al Super Astro Luna?

El cierre de apuestas es un elemento importante porque permite separar las jugadas que participan en un sorteo de aquellas que corresponden a una fecha posterior.

No se debe confundir ese límite con el horario de publicación del resultado. Primero debe finalizar la recepción de apuestas y posteriormente se desarrolla el procedimiento que conduce al sorteo.

Esta separación también cumple una función esencial: cuando comienza la extracción, las combinaciones participantes ya han quedado determinadas.

El domingo agrega una consideración adicional porque el Super Astro Luna se realiza más temprano. Mientras que de lunes a viernes la programación habitual establece el sorteo a las 10:50 p. m. y los sábados a las 10:42 p. m., los domingos y festivos se adelanta a las 8:30 p. m.

Por eso, este 20 de septiembre tendrá dos momentos que no conviene confundir.

Primero se cerrará la puerta para entrar al sorteo. Después llegará el instante de conocer qué ocurrió con quienes alcanzaron a cruzarla. Cuando aparezcan las cuatro cifras y el signo de la noche, ya no habrá apuestas por agregar: solamente quedará descubrir qué destino tuvieron las que llegaron a tiempo.

Este contenido fue creado con el apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista