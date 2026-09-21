¿Cuándo y dónde será la Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia?

La Semana de la Inteligencia Artificial está dirigida a quienes comienzan a familiarizarse con estas herramientas. Habrá contenidos relacionados con la configuración y estructuración de consultas efectivas en modelos como ChatGPT.

En un nivel intermedio, las capacitaciones abordarán la automatización de tareas y la productividad empresarial.

Para públicos especializados, la agenda contempla temas como la integración de arquitecturas RAG, el desarrollo de agentes multimodales, el gobierno de datos y el despliegue de sistemas inteligentes interconectados.

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¿Dónde y cuándo será la Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia?

Medellín será el escenario de la primera Semana de la Inteligencia Artificial del mundo, una iniciativa liderada por Inmerxia que se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre en diferentes espacios de la capital antioqueña.

Durante cinco días, el encuentro proyecta reunir a más de 7.000 asistentes y ofrecer una programación dirigida a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre inteligencia artificial. La agenda combinará conferencias, talleres prácticos, capacitaciones, rondas de negocios y espacios de relacionamiento.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Desarrollo Económico, Ruta N, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Innovación Digital, universidades y empresas del sector privado.

La organización también confirmó la participación de expertos y líderes empresariales de Colombia y otros países. Entre los nombres mencionados están Jon Hernández, de España; David Rodríguez, cofundador de IA University; Gabriel Alzate, cofundador de Gat Digital; Santiago Naranjo, CRO de VTEX; Mateo Folador, CEO de Hola Amigo; y Giovanni Stella, fundador de IA con CANAS y exgerente de Google para Colombia.

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Estos serán los escenarios de la Semana de la Inteligencia Artificial

La programación comenzará con el lanzamiento oficial de Inmerxia Talks, en el Planetario de Medellín. Allí se reunirán líderes, expertos e invitados especiales para abordar el impacto de la inteligencia artificial.

La jornada incluirá podcasts en vivo, una charla sobre diferentes temas relacionados con IA, espacios de networking y dos proyecciones en el domo: una sobre ciudades inteligentes y otra relacionada con la creación de una Semana Mundial de la Inteligencia Artificial.

Posteriormente, la agenda llegará a la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje (C4TA), en San Javier, donde se desarrollará una jornada de formación intensiva con más de 18 cursos y capacitaciones.

El tercer día estará dirigido a estudiantes de 10°, 11° y 12° y tendrá como escenario Chamorro City Hall El Rodeo. Las actividades estarán enfocadas en el futuro académico y laboral y en el uso responsable de la inteligencia artificial.

Los dos últimos días tendrán lugar en el nuevo Centro de Eventos Forum UPB, con una programación dirigida principalmente a empresarios, académicos y líderes de innovación. Allí se desarrollarán conferencias, masterclasses, ferias y espacios de relacionamiento y negocios.

¿Cómo participar en la Semana de la Inteligencia Artificial?

Algunos espacios tendrán aforo limitado, por lo que las inscripciones ya están abiertas a través de la página oficial del evento. La organización habilitó además una etapa de preventa con un 20% de descuento por tiempo limitado para las capacitaciones especializadas.

La convocatoria está dirigida a empresarios, emprendedores, profesionales, desarrolladores, docentes, estudiantes, expertos en IA, periodistas, creadores de contenido, influencers de tecnología y jóvenes.

Así, durante cinco días y en distintos escenarios de Medellín, Inmerxia plantea una agenda que busca acercar la inteligencia artificial a diferentes sectores y niveles de conocimiento, desde quienes están dando sus primeros pasos hasta quienes trabajan en soluciones avanzadas.

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Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.