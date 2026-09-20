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Colombia se enfrenta a un cambio demográfico que pondrá a prueba su sistema de salud y pensiones

A corte de 2024, Colombia registró apenas 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para garantizar el recambio poblacional.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
02:54 p. m.
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El país se encamina hacia un escenario inédito: en 2036, más de 10 millones de adultos mayores superarán en número a los niños menores de 5 años. Según proyecciones del DANE, los mayores de 60 años podrían representar entre el 20% y el 25% de la población, con un crecimiento acelerado en el grupo de más de 75 años.

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Este viraje demográfico plantea retos profundos para el sistema de salud y el modelo pensional, en un contexto marcado por la baja fecundidad: a corte de 2024, Colombia registró apenas 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para garantizar el recambio poblacional.

Más adultos mayores, menos nacimientos

Las cifras muestran que para 2036 los adultos mayores representarán el 18,2% de la población, mientras que los menores de 5 años apenas llegarán al 17,9%.

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El envejecimiento acelerado implica que el sistema de salud deberá destinar más recursos a la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, las cardiovasculares y las pulmonares obstructivas, que demandan atención prolongada y especializada.

Expertos advierten que este panorama generará un “estrés” en la capacidad hospitalaria y en la financiación del sistema, pues se trata de una población que vivirá más años y requerirá cuidados constantes.

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Retos para pensiones y cuidados

El cambio generacional también pone en jaque al sistema pensional, que deberá sostener a una población creciente de jubilados con menos jóvenes aportando. La discusión se centra en cómo garantizar acceso a vivienda, estabilidad económica, servicios de cuidado y atención en salud para una sociedad que envejece rápidamente.

La pregunta de fondo es si Colombia está preparada para asumir este desafío estructural. Los expertos coinciden en que el país necesita políticas públicas que fortalezcan la red de cuidados, promuevan la natalidad y aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

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