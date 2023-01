¿Cómo afectarían el bolsillo de los colombianos las modificaciones en el metro de Bogotá?

La discusión por el Metro de Bogotá continúa dando de que hablar en el país. Este proyecto, del que lleva 70 años hablándose, nuevamente es noticia porque el presidente Gustavo Petro revivió el debate sobre si debería ser elevado o subterráneo, una situación que puso a tambalear el plan del consorcio chino a cargo de la obra.

Recientemente, hubo una reunión entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Aunque de ese encuentro no salieron conclusiones, si hubo acuerdo en cuanto a establecer mesas técnicas para evaluar la propuesta, y esperar el análisis jurídico y financiero.

En estos momentos pocas son las claridades que hay respecto a lo que va a pasar con el tramo de la primera línea. Hay dos opciones sobre la mesa: la primera es propuesta por el consocio Chino, que señala que el tramo subterráneo debe ser desde la calle 72 hasta la 100, con ello se construirían tres estaciones adicionales; la segunda y la preferida por el presidente Petro implicaría que se haga desde la Avenida Primero de Mayo hasta la calle 72, que es donde se están construyendo el intercambiador vial.

En Noticias RCN, el exdirector del Dane y economista, Juan Daniel Oviedo, aseguró que no es viable cambiar los planes y afirmó que la ciudad necesita el sistema cuanto antes.

¿Es necesario hacer una parte de la primera línea del metro subterránea?

La primera línea del metro ya fue adjudicada. Es el resultado de un contrato de concesión del que forma parte el Distrito, la Nación y como cofinanciadores están el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La pregunta no tiene lugar en este momento porque las decisiones de carácter urbanístico ya fueron evaluadas por todos los que participan. Mi conclusión es que no es necesario, más sabiendo que la segunda línea ya se encuentra en proceso de licitación y será subterránea. Tenemos que pensar en proyectos de ciudad, no individuales.

¿Cómo afectaría esto el bolsillo de los ciudadanos y cómo sería la financiación?

El concesionario chino estableció una propuesta para proponer una adición de tres estaciones entre la calle 72 y la 100, jurídica y financieramente es posible; sin embargo, el presidente insiste en que sea subterráneo desde la Avenida Primera de Mayo y la calle 72. Esto puede tener viabilidad financiera, pero no jurídica, porque implica modificar un acuerdo y eso puede traer reclamaciones de quienes perdieron la licitación.

La alcaldesa fue enfática en que cualquier modificación sería financiada por la Nación, por eso afectaría el bolsillo de todos los colombianos, no solo de los bogotanos.

¿Qué es lo más conveniente para la ciudad?

Lo que más le conviene es que si el presidente está dispuesto a desembolsar hasta 12 billones de pesos, lo que debemos reflexionar es que esos recursos pueden ser destinados a recuperar la malla vial, que según el directo del IDU costaría 8 billones.

