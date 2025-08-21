CANAL RCN
Economía

MrBeast y Mark Rober lanzan campaña global para llevar agua potable a millones de personas

La iniciativa combina la capacidad de convocatoria de los creadores digitales con la experiencia de más de 40 años de trabajo en proyectos de acceso a agua segura en diferentes continentes.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
12:13 p. m.
1 de agosto de 2025. Las estrellas de YouTube Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, y su colega y amigo Mark Rober, anunciaron el lanzamiento de #TeamWater, una ambiciosa campaña global que busca recaudar 40 millones de dólares antes del 31 de agosto para llevar agua potable a más de dos millones de personas en todo el mundo durante las próximas décadas.

La iniciativa, creada en alianza con la organización internacional sin ánimo de lucro WaterAid, combina la capacidad de convocatoria de los creadores digitales con la experiencia de más de 40 años de trabajo en proyectos de acceso a agua segura en diferentes continentes.

El poder de los creadores de contenido

#TeamWater reúne a influenciadores de más de 84 países, que en conjunto alcanzan a una audiencia de 2.000 millones de suscriptores en plataformas como YouTube y TikTok. Desde sus canales, los creadores compartirán contenidos con llamados a la acción para concientizar y motivar donaciones.

MrBeast y Rober, quienes ya han liderado campañas digitales masivas como #TeamTrees y #TeamSeas, serán la cara visible del movimiento, activando una red global de creadores comprometidos con el cambio social.

Impacto global de esta iniciativa

El objetivo es garantizar agua limpia en comunidades vulnerables de todo el mundo, desde los desiertos de Colombia hasta los manglares de Bangladés. Según los organizadores, el proyecto no solo busca atender necesidades inmediatas, sino generar un impacto sostenible en las próximas décadas.

Con #TeamWater, los creadores de contenido vuelven a demostrar el poder de las redes sociales para movilizar causas globales, convirtiendo el entretenimiento digital en un motor de transformación social.

