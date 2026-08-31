Gobierno De la Espriella cambiaría el RUNT y el SIMIT: este sería el gran beneficio para los conductores

En una decisión de alto impacto para la movilidad y el bolsillo de millones de colombianos, el presidente Abelardo de la Espriella hizo público un ambicioso paquete de medidas que busca reestructurar el funcionamiento del tránsito en el país.

El eje central del anuncio radica en una revisión exhaustiva del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), dos plataformas que durante años han sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con las directrices del mandatario, el Gobierno nacional ha iniciado una auditoría técnica e institucional sobre ambas plataformas para detectar duplicidades tarifarias, cobros excesivos y barreras administrativas que hoy encarecen de forma desproporcionada la tenencia y conducción de un vehículo.

Las propuestas clave para el alivio económico

El paquete de reformas que el Ejecutivo alista para radicar ante el Congreso de la República incluye puntos neurálgicos destinados a reconfigurar la relación entre los ciudadanos y las autoridades de tránsito: