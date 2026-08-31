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Gobierno De la Espriella cambiaría el RUNT y el SIMIT: este sería el gran beneficio para los conductores

El gabinete busca realizar una transformación que beneficiaría a los conductores.

Runtpro
Foto: Runt y archivo Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
04:05 p. m.
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En una decisión de alto impacto para la movilidad y el bolsillo de millones de colombianos, el presidente Abelardo de la Espriella hizo público un ambicioso paquete de medidas que busca reestructurar el funcionamiento del tránsito en el país.

El eje central del anuncio radica en una revisión exhaustiva del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), dos plataformas que durante años han sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

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De acuerdo con las directrices del mandatario, el Gobierno nacional ha iniciado una auditoría técnica e institucional sobre ambas plataformas para detectar duplicidades tarifarias, cobros excesivos y barreras administrativas que hoy encarecen de forma desproporcionada la tenencia y conducción de un vehículo.

Las propuestas clave para el alivio económico

El paquete de reformas que el Ejecutivo alista para radicar ante el Congreso de la República incluye puntos neurálgicos destinados a reconfigurar la relación entre los ciudadanos y las autoridades de tránsito:

  • Reducción del 50 % en el valor de las multas: Se planteará una rebaja sustancial en las sanciones monetarias, buscando que las infracciones mantengan una función pedagógica y proporcional sin que esto implique una «condena económica» para el núcleo familiar del conductor.
  • Depuración de tarifas en RUNT y SIMIT: La revisión integral busca suprimir los costos duplicados entre ambas plataformas y recortar las tarifas asociadas a la gestión y consulta de trámites vehiculares.
  • Descuento en cursos pedagógicos: Se contempla una disminución de hasta un 25 % en el costo de los cursos exigidos para acceder a descuentos en el pago de infracciones, además de facultar a las autoridades locales para dictarlos directamente y desmantelar esquemas monopólicos.
  • Criterios estrictos para fotomultas: El Gobierno prevé endurecer la regulación sobre los sistemas de detección electrónica, priorizando controles rigurosos de calibración y exigencias de autorización para frenar los cobros derivados de fallas técnicas o afanes puramente recaudatorios.
  • Flexibilización en licencias y revisión técnico-mecánica: El plan abarca la extensión en la vigencia de las licencias de conducción (hasta por 8 o 10 años), la reducción de cobros para su expedición y una reevaluación de la periodicidad de la revisión técnico-mecánica en vehículos particulares.

 

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