Natalia Gutiérrez fue elegida presidenta del Consejo Gremial Nacional para 2026

Los 33 gremios que integran el Consejo Gremial Nacional eligieron este miércoles a Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), como nueva presidenta pro tempore de la entidad para el periodo 2026.

Gutiérrez, quien ha ocupado cargos como viceministra de Minas y de Interior y directora de la Agencia Nacional de Minería, recibió el respaldo de gremios como Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda. Estas organizaciones destacaron su trayectoria en el liderazgo gremial, la gestión de asuntos estratégicos y el entendimiento del papel de los sectores productivos en la construcción de país.

Andrés Velasco fue elegido como vicepresidente del Consejo Gremial Nacional

La nueva presidenta del Consejo Gremial tendrá como fórmula vicepresidencial a Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Velasco es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con experiencia como exdirector técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, además de haberse desempeñado como viceministro técnico y director de política macroeconómica en el Ministerio de Hacienda.

RELACIONADO Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 18 de diciembre de 2025

La elección se da en un contexto particular, pues 2026 será un año electoral y de transición de gobierno. El Consejo Gremial subrayó la importancia de este relevo en medio de un escenario en el que el país elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro en los comicios previstos para el 31 de mayo, o el 21 de junio en caso de segunda vuelta.