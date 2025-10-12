CANAL RCN
Internacional

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 18 de diciembre de 2025

La aerolínea ofreció alternativas para los viajeros con boletos programados hacia Caracas dentro de las fechas de suspensión.

El Aeropuerto Internacional de Tocumén en Ciudad de Panamá, es uno de los más importantes puntos de conexión en toda la región.
Copa Airlines - AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
03:26 p. m.
Copa Airlines anunció este miércoles que mantendrá suspendidas sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025, debido a condiciones que afectan la seguridad operacional de sus vuelos.

La aerolínea explicó que “continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela, por lo que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025”.

Incremento de vuelos de Copa Airlines a Cúcuta

Durante este periodo, la compañía incrementará sus operaciones hacia Cúcuta, Colombia, con el fin de atender la alta demanda de pasajeros en temporada decembrina.

Además, informó que “se encuentra evaluando otras alternativas de aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación que no se vean afectados por las intermitencias recientes en las señales de navegación”.

¿Qué pueden hacer los pasajeros con vuelos programados a Caracas?

Para los viajeros con boletos programados hacia Caracas en las fechas mencionadas, Copa Airlines ofrece tres alternativas: cambio de fecha y/o de origen/destino dentro de la misma región sin cargos adicionales; cancelación del viaje con la posibilidad de mantener el valor del boleto como crédito; o reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, solicitudes que pueden gestionarse a través de su página web www.copa.com..

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones, e invitó a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados “a través de los canales oficiales de la Aerolínea”.

