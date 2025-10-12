CANAL RCN
Economía

Dólar hoy en Colombia: así cerró la divisa este 10 de diciembre de 2025

El dólar cerró hoy 10 de diciembre de 2025 en $3.854,41, con leve caída frente a la TRM. Conozca máximos, mínimos y el comportamiento de la divisa en la jornada.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
04:37 p. m.
El dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles con un comportamiento a la baja, manteniendo la tendencia de ligera volatilidad que ha marcado las últimas semanas.

La divisa terminó en $3.854,41, lo que representó una caída de $6,93 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.861,34.

Los movimientos del mercado estuvieron acompañados por un alto volumen de operaciones, reflejando la expectativa de los inversionistas frente al cierre del año.

¿Cómo se movió el dólar durante hoy 10 de diciembre?

A lo largo de la jornada, el dólar registró un precio mínimo de $3.838,99 y un máximo de $3.875,30, alcanzando 1.868 transacciones por un monto total de US$1.252 millones.

De acuerdo con analistas del mercado cambiario, esta variación refleja un ambiente internacional mixto, con señales de estabilidad en las tasas de interés de Estados Unidos y un comportamiento moderado en los precios del petróleo, uno de los factores que históricamente influyen en la moneda colombiana.

Sobre la TRM, el dato entregado por la Superintendencia Financiera evidenció que la tasa oficial del día tuvo un incremento de 31,32 pesos, equivalente al 0,82 % frente al martes.

Esta cifra situó la TRM en su nivel más alto en más de un mes, específicamente desde el 5 de noviembre, lo que demuestra un repunte temporal de la divisa en el mercado oficial.

Comportamiento frente al mes y al año anterior

Aunque la TRM subió frente al día anterior, el comportamiento anual sigue mostrando una tendencia a la baja. Según el reporte oficial, la tasa disminuyó 11,84 % (equivalente a 518,37 pesos) en comparación con el mismo día de 2024.

Sin embargo, frente al mes anterior, se registró un aumento del 2,17 % (82,14 pesos), reflejando oscilaciones normales de fin de año.

Para los próximos días, los analistas proyectan que la divisa continúe moviéndose entre márgenes moderados, influenciada por datos económicos globales y decisiones monetarias internas.

