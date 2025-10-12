Reconocido cantante afirma haber tenido una “relación amorosa” con Sebastián Yatra

El cantante venezolano Ricky Montaner sorprendió a sus seguidores luego de afirmar, entre bromas, que tuvo un vínculo sentimental con el artista colombiano Sebastián Yatra.

RELACIONADO Sebastián Yatra y Belinda son captados juntos en la residencia de Bad Bunny

¿Qué dijo Ricky Montaner sobre Sebastián Yatra?

Ricky, hijo del reconocido cantante Ricardo Montaner, se volvió tendencia en redes sociales tras asegurar que mantuvo una “relación amorosa corta” con Yatra. Aunque sus declaraciones fueron parte de un comentario humorístico, muchos usuarios reaccionaron con opiniones divididas y tomaron sus palabras con sorpresa.

El artista relató, en tono jocoso, que esa supuesta relación no prosperó, pero sí dejó frutos en el plano musical.

“Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo (...) donde escribíamos canciones casi como hacer el amor. Escribimos una canción que sentimos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad”, expresó Ricky.

Esta es la pareja sentmental de Ricky Montaner

A pesar de la broma, es importante aclarar que Ricky Montaner ha llevado una vida sentimental estable.

El cantante está casado con la modelo y actriz argentina Stefanía Roitman, a quien conoció por redes sociales en 2019. La pareja contrajo matrimonio en 2022 y, desde entonces, se ha consolidado como una de las relaciones más sólidas del entretenimiento latino.

Aunque en algunos momentos han enfrentado rumores de ruptura debido a sus agendas laborales y los viajes que los mantienen separados por temporadas, ambos han dejado claro que siguen unidos y fortaleciendo su relación.