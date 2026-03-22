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Nequi avisa a millones de usuarios y suspenderá sus servicios: esta es la fecha en la que no funcionará

La billetera digital nuevamente suspenderá sus servicios por esta razón.

Foto: Creada por IA

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
05:00 p. m.
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La plataforma financiera digital Nequi, que cuenta con más de 20 millones de usuarios en Colombia, confirmó que realizará una interrupción programada en la totalidad de sus servicios durante la madrugada de este lunes festivo 23 de marzo.

La medida responde a una jornada de mantenimiento técnico y actualización de sus sistemas, una práctica habitual que busca fortalecer la estabilidad y seguridad de la aplicación ante el alto volumen de transacciones que maneja diariamente.

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Horarios en los que Nequi suspenderá sus servicios

Según el reporte oficial de la entidad, la desconexión del sistema comenzará exactamente a las 3:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 a. m. de este lunes.

Durante este periodo de dos horas, los usuarios no podrán realizar ninguna operación dentro de la aplicación, lo que incluye el ingreso al perfil personal, el envío de dinero a otros contactos de Nequi o hacia cuentas de Bancolombia, así como las transferencias a otras entidades bancarias.

De igual manera, las funciones de recarga de celular, pagos a través de PSE y el uso de la tarjeta digital quedarán inhabilitadas momentáneamente.

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Esta suspensión coincide con el cierre del puente festivo de San José, una fecha de alta movilidad en el país. Por esta razón, la entidad ha hecho un llamado especial a quienes se encuentran viajando de regreso a sus ciudades o participando en eventos de cierre de fin de semana, como el Festival Estéreo Picnic, para que anticipen sus movimientos financieros.

Es fundamental tener en cuenta que, durante la ventana de mantenimiento, tampoco será posible realizar retiros en cajeros automáticos ni efectuar pagos mediante códigos QR en establecimientos de comercio o datáfonos.

Nequi ha sido enfático en aclarar que esta intervención es estrictamente técnica y que los saldos de los usuarios se encuentran totalmente protegidos, por lo que no hay motivo de alarma respecto a la seguridad de los fondos. La recomendación principal para los ciudadanos es gestionar cualquier pago urgente o envío de dinero antes del inicio de la jornada de mantenimiento o, en su defecto, contar con alternativas de pago como efectivo o tarjetas físicas de otras franquicias si planean realizar consumos durante las primeras horas de la madrugada del lunes.

Una vez concluidas las labores de actualización a las 5:00 a. m., la plataforma retomará su operación habitual de forma automática. En caso de persistir alguna intermitencia tras el horario establecido, la compañía sugiere a sus clientes consultar los canales oficiales de soporte o verificar el estado de la red en su centro de ayuda digital.

Esta actualización tecnológica es parte del plan de mejora continua que la billetera digital adelanta para soportar el crecimiento de su base de usuarios y garantizar una experiencia de usuario más fluida en el futuro.

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