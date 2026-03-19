Nequi lanza cursos gratis para más de 300.000 personas: así puede inscribirse

Nequi, en alianza con Amazon Web Services (AWS), anunció una convocatoria gratuita que busca capacitar a más de 300.000 personas en herramientas clave como inteligencia artificial y computación en la nube, dos áreas cada vez más demandadas en el mundo laboral.

La iniciativa está dirigida principalmente a emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas y medianas empresas que quieran fortalecer sus negocios con habilidades digitales.

Este programa hace parte de “AWS Entrena Colombia”, una estrategia que busca formar a cerca de 500.000 personas en el país antes de 2028.

¿Qué ofrece la formación gratuita de Nequi y AWS?

Los cursos serán completamente virtuales, gratuitos y en español, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Además, están diseñados para que cada persona avance a su propio ritmo, combinando contenidos bajo demanda con sesiones en vivo.

Entre los beneficios más destacados están el acceso 100% digital, formación en inteligencia artificial y computación en la nube, charlas mensuales con expertos y un asistente virtual con IA para resolver dudas. También se entregarán certificaciones digitales de AWS, un valor agregado importante para la hoja de vida.

Desde Nequi destacan que esta iniciativa busca democratizar el acceso al conocimiento. “Este enfoque busca facilitar el acceso al conocimiento, especialmente para emprendedores y pequeños negocios que muchas veces no cuentan con recursos para este tipo de formación”.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de Nequi?

El proceso de inscripción es sencillo y rápido. Los interesados solo deben ingresar al sitio web oficial del programa, registrarse y completar un formulario con datos básicos como nombre, correo electrónico y número de celular.

Uno de los requisitos principales es ser usuario de Nequi, ya que esta convocatoria está pensada especialmente para su comunidad digital. Una vez inscritos, los participantes podrán iniciar su ruta de aprendizaje en temas como IA y nube.

Esta oportunidad representa un impulso importante para quienes buscan crecer profesionalmente o potenciar sus emprendimientos. En un mercado cada vez más competitivo, adquirir habilidades tecnológicas ya no es una opción, sino una necesidad para avanzar.