CANAL RCN
Economía

Nequi confirmó hackeo en una de sus redes sociales: esto fue lo que pasó

Nequi confirmó un posible acceso no autorizado en su cuenta oficial de X y explicó qué ocurrió con las publicaciones extrañas que aparecieron en la red social.

Nequi fue hackeado
Foto: Nequi y Freepik

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
03:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La plataforma financiera digital Nequi confirmó este miércoles que su cuenta oficial en X, antes Twitter, sufrió un posible acceso no autorizado.

Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que hagan este sencillo trámite en la app
RELACIONADO

Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que hagan este sencillo trámite en la app

La situación generó preocupación entre miles de usuarios luego de que en el perfil aparecieran publicaciones extrañas relacionadas con contenido publicitario que no tenía relación con la marca.

A través de un comunicado oficial, la compañía explicó que su equipo especializado actuó rápidamente apenas detectó el incidente para recuperar el control de la cuenta y evitar mayores afectaciones. “Desde Nequi informamos que hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter)”, señaló la empresa.

Nequi aclaró qué pasó con su cuenta de X

Según explicó la plataforma, durante el tiempo en que terceros tuvieron acceso al perfil se publicaron mensajes promocionales que “en ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones oficiales de Nequi”.

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio
RELACIONADO

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio

Además, la compañía recalcó que la red social X funciona únicamente como un canal de difusión y promoción, por lo que el incidente no comprometió transacciones financieras ni información bancaria de los usuarios.

“La cuenta X de Nequi en este momento permanece bloqueada y asegurada”, agregó la empresa, buscando llevar tranquilidad a quienes usan diariamente la aplicación para mover dinero, pagar servicios o realizar transferencias.

Canales oficiales de Nequi tras el hackeo

Luego de lo ocurrido, Nequi invitó a sus clientes a comunicarse exclusivamente por sus canales oficiales para evitar caer en posibles engaños o desinformación.

La compañía recordó que la atención al usuario está disponible mediante el chat de ayuda dentro de la aplicación y en su página web oficial. También habilitó contacto a través de WhatsApp, línea telefónica, Instagram y Facebook.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Trámite para sacar su vehículo de los patios tiene cambio clave: conductores tendrán beneficios

Dólar

Dólar en Colombia se disparó este 13 de mayo de 2026: cerró en su nivel más alto en meses

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 13 de mayo de 2026

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Equipo de Abelardo de la Espriella habría frustrado un atentado en su contra durante evento en Envigado

Su equipo de seguridad habría encontrado a un hombre haciéndose pasar por escolta, mientras realizaba “labores de inteligencia”.

La casa de los famosos

Yaya Muñoz arremetió contra Tebi Bernal por hablar de la relación que tuvieron

Yaya Muñoz respondió a Tebi Bernal tras hablar de su relación en La Casa de los Famosos.

Venezuela

¿Cuándo quedarán libres todos los presos políticos en Venezuela? Esto dijo Donald Trump

Mundial de fútbol

¿Viaja al Mundial? Autoridades piden vacunarse por brotes en México, EE.UU. y Canadá

Fútbol

Escalofriante fractura de futbolista paralizó partido en Honduras: video