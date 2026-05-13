Nequi confirmó hackeo en una de sus redes sociales: esto fue lo que pasó

La plataforma financiera digital Nequi confirmó este miércoles que su cuenta oficial en X, antes Twitter, sufrió un posible acceso no autorizado.

La situación generó preocupación entre miles de usuarios luego de que en el perfil aparecieran publicaciones extrañas relacionadas con contenido publicitario que no tenía relación con la marca.

A través de un comunicado oficial, la compañía explicó que su equipo especializado actuó rápidamente apenas detectó el incidente para recuperar el control de la cuenta y evitar mayores afectaciones. “Desde Nequi informamos que hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter)”, señaló la empresa.

Nequi aclaró qué pasó con su cuenta de X

Según explicó la plataforma, durante el tiempo en que terceros tuvieron acceso al perfil se publicaron mensajes promocionales que “en ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones oficiales de Nequi”.

Además, la compañía recalcó que la red social X funciona únicamente como un canal de difusión y promoción, por lo que el incidente no comprometió transacciones financieras ni información bancaria de los usuarios.

“La cuenta X de Nequi en este momento permanece bloqueada y asegurada”, agregó la empresa, buscando llevar tranquilidad a quienes usan diariamente la aplicación para mover dinero, pagar servicios o realizar transferencias.

Canales oficiales de Nequi tras el hackeo

Luego de lo ocurrido, Nequi invitó a sus clientes a comunicarse exclusivamente por sus canales oficiales para evitar caer en posibles engaños o desinformación.

La compañía recordó que la atención al usuario está disponible mediante el chat de ayuda dentro de la aplicación y en su página web oficial. También habilitó contacto a través de WhatsApp, línea telefónica, Instagram y Facebook.