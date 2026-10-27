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¿De cuánto es la multa por incumplir la restricción de motos durante Halloween en Bogotá?

Durante el cierre de octubre e inicio de noviembre, habrá medidas en Bogotá con respecto a las motos.

Restricción de motos en Bogotá.
Restricción de motos en Bogotá. Foto: diseñada con ChatGPT.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 27 de 2026
05:11 p. m.
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Este martes 27 de octubre, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer las medidas que se implementarán en el puente festivo del fin de semana que va del 31 de octubre al 2 de noviembre.

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Durante estas fechas se llevará a cabo la conocida celebración de Halloween. En aras de evitar afectaciones, se conocieron algunas restricciones.

Restricciones de motos y parrilleros durante Halloween

Por un lado, las autoridades estarán presentes en los puntos donde se espera haya mayor cantidad de personas y también llevarán a cabo actividades pedagógicas enfocadas en prevenir hechos que alteren la tranquilidad.

“El objetivo es que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan disfrutar de esta celebración en entornos seguros”, precisó el Distrito al indicar que habrá patrullajes mixtos, planes de vigilancia y controles en puntos comerciales (principalmente tiendas, parques y discotecas).

A lo largo del fin de semana, no solamente estarán presentes los funcionarios distritales, sino también la Policía y la XIII Brigada del Ejército.

Con respecto a la movilidad, las autoridades partieron del balance de 2022 a 2024. Durante estos años, en el fin de semana de Halloween hubo 15 fallecidos en promedio, de los cuales el 80 % correspondieron a motociclistas.

Por eso, recordaron las restricciones y medidas que se tomaron en 2025 que permitieron reducir el índice de accidentes con muertos en un 75 % y en un 50 % para aquellos casos que solamente dejaron heridos.

La multa es de más de 630 mil pesos

En ese orden de ideas, la primera decisión es que el 29, 30 y 31 de octubre; y el 1 y 2 de noviembre, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., se restringe a los parrilleros. La medida aplicará hasta las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre.

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Asimismo, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. se restringe la circulación de motocicletas en 19 corredores viales (excluyendo ciertas excepciones). Esta medida irá hasta las 4:00 a. m. del martes.

Hay que tener en cuenta que incumplir con esta restricción implica un comparendo de $ 633.200. Sumado a ello, si la situación se torna en hechos violentos o que alteran la tranquilidad, cabe la posibilidad de la inmovilización de la moto.

Los 19 corredores en cuestión son: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS., Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 (Avenida El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida La Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60 y Carrera 68.

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