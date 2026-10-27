CANAL RCN
Economía

Otra marca de vehículos se une a la guerra y dará tasa de interés al 0% a clientes para compra

Ante el más reciente anuncio de Tesla, una nueva marca anunció el mismo plan para enganchar a clientes.

Foto: BYD

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La transición hacia la movilidad sostenible acaba de dar un giro histórico en el sector automotriz. Tesla, el fabricante líder global de vehículos eléctricos, ha puesto en marcha una agresiva estrategia comercial que está rompiendo esquemas en los mercados internacionales.

La compañía ha anunciado un programa especial de financiación con una tasa de interés del 0% orientada específicamente a sus dos insignias más populares: el sedán de alta eficiencia Tesla Model 3 y el versátil SUV compacto Tesla Model Y.

Mintransporte propone importante cambio para quienes vendieron su carro o moto en Colombia
RELACIONADO

Mintransporte propone importante cambio para quienes vendieron su carro o moto en Colombia

Esta iniciativa busca derribar una de las principales barreras que tradicionalmente han frenado la adopción masiva de autos eléctricos: el costo de entrada y los elevados intereses bancarios derivados del encarecimiento del crédito de consumo.

Otra marca se une a la guerra de tasas y ofrece 0% de financiación

Con una gama de vehículos altamente competitivos, híbridos enchufables (PHEV) y 100% eléctricos (BEV) que dominan cuotas de mercado vitales a nivel global, BYD ha decidido replicar el golpe sobre la mesa. Su programa de tasa 0% está diseñado para facilitar el acceso a modelos clave de su catálogo, eliminando el sobrecosto financiero que suponía endeudarse con créditos tradicionales a mediano plazo.

  • Cuotas sin intereses: Al igual que la propuesta de Tesla, los planes seleccionados de BYD permiten financiar el vehículo sin devengar intereses financieros durante el periodo estipulado.
  • Enfoque en la accesibilidad: La marca busca posicionar sus opciones eléctricas más económicas y tecnológicas frente al dominio histórico de los fabricantes occidentales.
  • Presión directa en los concesionarios: La medida obliga tanto a los fabricantes tradicionales de motores de combustión interna como a otros actores emergentes a revisar urgentemente sus esquemas de crédito para no perder terreno.
¿Carros más baratos? Proponen bajar el IVA al 10 % y eliminar el impuesto al consumo
RELACIONADO

¿Carros más baratos? Proponen bajar el IVA al 10 % y eliminar el impuesto al consumo

La guerra de la tasa 0% entre Tesla y BYD representa una ventana de oportunidad irrepetible para renovar tu vehículo bajo condiciones financieras extraordinarias. Para comparar los términos de ambas marcas, revisar los modelos elegibles y asegurar tu unidad antes de que los inventarios o las condiciones de la promoción expiren, puedes consultar todos los detalles directamente en este enlace oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Dan a conocer nuevas reglas cuando esposa y amante reclaman la misma pensión

Dólar

¿Tendencia inesperada? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 27 de octubre de 2026

Finanzas personales

¿Cuánto subirán los planes de salud en Colombia para 2027? Esto es lo que se estima

Otras Noticias

Indonesia

Fuerte sismo en Indonesia hoy 27 de octubre de 2026: esto se reportó

¿Cuáles fueron las zonas que estuvieron más aledañas al epicentro? Descubra aquí los detalles completos.

Antioquia

Viviendas colapsaron y otras se quedaron sin muros por movimiento en masa registrado en Bello

En medio de la emergencia registrada la noche del lunes, 26 de octubre, dos personas resultaron lesionadas.

Invima

Invima prohibió producto para eliminar cucarachas: alertan por riesgos para la salud

Kylian Mbappé

Este es el meme sobre Kylian Mbappé que provocó una ola de rechazo en China

Viral

Karina García entró en proceso de parto: ¿qué se sabe de su estado de salud?