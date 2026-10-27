Otra marca de vehículos se une a la guerra y dará tasa de interés al 0% a clientes para compra

La transición hacia la movilidad sostenible acaba de dar un giro histórico en el sector automotriz. Tesla, el fabricante líder global de vehículos eléctricos, ha puesto en marcha una agresiva estrategia comercial que está rompiendo esquemas en los mercados internacionales.

La compañía ha anunciado un programa especial de financiación con una tasa de interés del 0% orientada específicamente a sus dos insignias más populares: el sedán de alta eficiencia Tesla Model 3 y el versátil SUV compacto Tesla Model Y.

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Esta iniciativa busca derribar una de las principales barreras que tradicionalmente han frenado la adopción masiva de autos eléctricos: el costo de entrada y los elevados intereses bancarios derivados del encarecimiento del crédito de consumo.

Otra marca se une a la guerra de tasas y ofrece 0% de financiación

Con una gama de vehículos altamente competitivos, híbridos enchufables (PHEV) y 100% eléctricos (BEV) que dominan cuotas de mercado vitales a nivel global, BYD ha decidido replicar el golpe sobre la mesa. Su programa de tasa 0% está diseñado para facilitar el acceso a modelos clave de su catálogo, eliminando el sobrecosto financiero que suponía endeudarse con créditos tradicionales a mediano plazo.

Cuotas sin intereses: Al igual que la propuesta de Tesla, los planes seleccionados de BYD permiten financiar el vehículo sin devengar intereses financieros durante el periodo estipulado.

Enfoque en la accesibilidad: La marca busca posicionar sus opciones eléctricas más económicas y tecnológicas frente al dominio histórico de los fabricantes occidentales.

Presión directa en los concesionarios: La medida obliga tanto a los fabricantes tradicionales de motores de combustión interna como a otros actores emergentes a revisar urgentemente sus esquemas de crédito para no perder terreno.

La guerra de la tasa 0% entre Tesla y BYD representa una ventana de oportunidad irrepetible para renovar tu vehículo bajo condiciones financieras extraordinarias. Para comparar los términos de ambas marcas, revisar los modelos elegibles y asegurar tu unidad antes de que los inventarios o las condiciones de la promoción expiren, puedes consultar todos los detalles directamente en este enlace oficial.