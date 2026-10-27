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Este sería el fuerte incremento que contempla TransMilenio para el pasaje en 2027

El pasaje del transporte masivo tendría un aumento importante.

Pasajes GRATIS en Transmilenio.
Pasajes GRATIS en Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
05:12 p. m.
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Una nueva polémica sacude el escenario político y económico de Bogotá tras conocerse los detalles de un informe preliminar sobre el futuro del sistema de transporte masivo de la ciudad. De acuerdo con una denuncia interpuesta por la concejal Diana Diago, basada en una respuesta oficial a un derecho de petición emitido por la empresa TransMilenio S.A., el Distrito estudia diferentes proyecciones de incremento en la tarifa del pasaje de TransMilenio y el SITP de cara al año 2027.

Los documentos revelados exponen que la administración distrital analiza cuatro escenarios diferentes de ajuste tarifario.

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Dependiendo de variables críticas como la consolidación del recaudo adicional, el comportamiento de la demanda de pasajeros y, sobre todo, el impacto financiero en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el precio por pasaje experimentaría un incremento que oscilaría entre los $250 y los $400 pesos.

Los cuatro escenarios proyectados para el pasaje

De materializarse alguna de estas opciones técnicas contempladas por la entidad, los valores finales para los usuarios se moverían dentro de una franja históricamente alta para la capital colombiana:

  • Primer escenario (Aumento de $250): Situaría la tarifa general en $3.800.
  • Segundo escenario (Aumento de $300): Ubicaría el pasaje en $3.850.
  • Tercer escenario (Aumento de $350): Llevaría el costo del servicio a $3.900.
  • Cuarto escenario (Aumento de $400): Representaría el ajuste más drástico, dejando la tarifa en $3.950, quedando a tan solo $50 de alcanzar la barrera psicológica de los $4.000 por viaje.

Las variaciones porcentuales estimadas en estos análisis preliminares se moverían entre un 7,04 % y un 11,27 %, cifras que superan las proyecciones promedio de inflación esperadas para el periodo.

¿Qué viene ahora?

Pese a que el documento confirma que las simulaciones numéricas existen dentro de los despachos de planeación y movilidad, fuentes oficiales han recordado que estos montos corresponden únicamente a escenarios de estudio técnico y financiero.

Hasta el momento, no existe una decisión en firme. La tarifa definitiva para el año 2027 tendrá que ser evaluada en los próximos meses y adoptada formalmente por el alcalde mayor mediante decreto reglamentario, un proceso en el que se sopesarán tanto las necesidades de sostenibilidad financiera del sistema masivo como el impacto social en la capital.

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