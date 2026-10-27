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Video | Terminó con su vehículo en medio de un arroyo en Cartagena por cuenta de las fuertes lluvias

Para llegar a la orilla, el conductor necesitó ayuda de los habitantes del sector. Otras emergencias se registraron el martes por las inundaciones en en La Heroica.

Jorge Leonardo Alzate

octubre 27 de 2026
05:25 p. m.
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Las fuertes lluvias que han golpeado desde el fin de semana (24 y 25 de octubre) a Cartagena siguen generando emergencias en La Heroica y sus alrededores.

En el transcurso del martes, 27 de octubre, se conoció un video en el que un conductor fue a dar a un pequeño cuerpo de agua, ubicado a un costado de la ruta 90.

Según testigos, la vía se encontraba resbalosa y el hombre perdió el control de su vehículo, cayendo a un arroyo.

Como pudo, salió por la ventana y se trepó al techo, mientras habitantes del sector trataban de ayudarlo. Por suerte, no se registraron heridos y la aseguradora del automóvil se hizo cargo de la situación.

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La ciudad reporta inundaciones por el aumento de la marea en el Centro Histórico:

También el martes se reportaron inundaciones en distintos sectores de Cartagena, como el barrio Manga y el Centro Histórico, por el aumento de la marea.

Comerciantes, residentes y conductores dijeron tener problemas para transitar algunas vías que quedaron bajo el agua. Un problema que, según testigos, ocurre de manera constante con el aumento de la marea.

Ya el fin de semana se registraron inundaciones y la caída de árboles, tras horas interminables de lluvia, que causaron afectaciones en al menos ocho barrios y obligaron a posponer el acto de apertura del Gran Malecón del Mar, al que estaba invitado el presidente Abelardo de la Espriella.

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¿Qué dice el pronóstico del Ideam sobre las lluvias en Cartagena?

En las primeras horas del martes, la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, durante el día, estaban previstas “lluvias moderadas a fuertes y acumulados significativos en los litorales Caribe y Pacífico, así como en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica y Andina”.

Y en horas de la tarde confirmó la presencia de “lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de relámpagos en sectores de Norte de Santander, oriente de Santander, sur de Bolívar y sectores de Antioquia”.

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