Atención: el Megaland Bacano 2026 cambia de fecha y lugar

El Megaland Bacano 2026, que estaba programado para el viernes 20 de noviembre y se iba a realizar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, tuvo un cambio a tener en cuenta.

Ahora, el festival más importante de la radio, que cuenta con una trayectoria de 21 años reuniendo a los mejores artistas de la escena musical, se festejará en una nueva fecha y en otro escenario. ¡No te lo pierdas!

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¡Esta será la nueva fecha y lugar del Megaland Bacano 2026!

Debido a un ajuste en la programación de las actividades previstas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el Megaland Bacano 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, en el Vive Claro.

"Megalive, RCN y los artistas participantes entendemos la importancia del fútbol nacional y queremos que el deporte continúe desarrollándose en su casa. Por eso, hemos hecho un esfuerzo para trasladar el festival a otro escenario", se planteó tras acordar el cambio de fecha y escenario.

"Las personas que compraron sus boletas para el 20 de noviembre y no puedan asistir el 19, podrán solicitar la devolución de su dinero a través de la plataforma TuBoleta", se agregó.

¿Cuáles son los artistas que se presentarán en el Megaland Bacano 2026?

En el Megaland Bacano 2026, Feid, el intérprete de éxitos como 'Luna' y 'Feliz Cumpleaños Ferxxo', será el headliner.

Además, el evento también contará con la participación de:

Blessd.

Aria Vega.

Farruko.

Pipe Bueno.

Andy Rivera.

Emyl Rusev.

Dragón y Caballero.

Jessi Uribe.

Topboy.

Hamilton.

YourBoyfriend.

Mr. Plata.

Tenga en cuenta que la apertura de las puertas será a las 12:00 del mediodía y que el evento iniciará a las 4:00 de la tarde.

Además, en el caso de que aún no haya adquirido su boleta, en este enlace puede efectuar la compra.

También es importante saber que, justo al momento de realizar la transacción, se pueden realizar donaciones económicas voluntarias que se destinarán a la entrega de alimentos para personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Los montos que se pueden donar son:

5.000 pesos.

10.000 pesos.

20.000 pesos.

30.000 pesos.

50.000 pesos.

"Con tu aporte ayudamos a fortalecer el tejido social y acompañar a las comunidades que hoy más lo necesitan", explica la Asociación de Banco de Alimentos de Colombia.

"En tu compra puedes sumar una donación voluntaria con uno de estos montos. No es obligatoria ni condiciona la compra: si no eliges ninguno, sigues con tu compra normalmente", agrega.