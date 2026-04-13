Usuarios de Nequi recibirán bonos de más de $2 millones: vea cómo aplicar

Los usuarios de Nequi podrían recibir un importante beneficio económico gracias a una nueva campaña que busca premiar el uso frecuente de la plataforma.

La billetera digital, una de las más utilizadas en el país, lanzó una iniciativa con la que entregará bonos de más de $2 millones, además de otros premios de mayor valor.

La dinámica está dirigida a quienes usan Nequi en su día a día, ya sea para pagar, recibir dinero o solicitar créditos. “Entre más uses Nequi, más puntos acumulas y más cerca estás de premios grandes”, explica la plataforma en su convocatoria.

¿Quiénes pueden participar en la campaña de Nequi?

No todos los usuarios participan automáticamente. Para acceder a esta promoción, es necesario recibir una invitación directa dentro de la app.

Además, se deben cumplir algunos requisitos básicos como tener la cuenta activa, contar con la tarjeta débito Nequi Visa (física o digital) y usar herramientas como Nequi Negocios o créditos dentro del ecosistema.

La estrategia busca incentivar el uso constante de la aplicación, premiando a quienes la integran en sus transacciones cotidianas. “Queremos premiarte por usar Nequi en tu día a día”, señala la compañía.

Bonos de hasta $40 millones: así puede ganar

La campaña ofrece premios atractivos para los usuarios más activos. Entre ellos se destacan tres bonos de viaje por $40 millones, así como incentivos de $10 millones, $5 millones y otros de más de $2,5 millones.

El mecanismo es sencillo, pues los usuarios acumulan puntos según el uso que le den a la app. Por ejemplo, “por cada $200.000 en compras con tu tarjeta sumas 10 puntos”, lo mismo ocurre con créditos desembolsados o pagos realizados a través de Nequi Negocios.

Los ganadores serán quienes acumulen más puntos durante la vigencia de la campaña. En caso de empate, se tendrá en cuenta el volumen total de dinero movido.

Finalmente, los resultados serán notificados directamente en la aplicación, y los premios se entregarán en un plazo de hasta 20 días hábiles.