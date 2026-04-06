Nequi suspenderá envíos y recibos de dinero en abril: esta es la fecha exacta

La billetera digital Nequi anunció que realizará una pausa programada en su servicio de remesas internacionales durante la madrugada del martes 7 de abril de 2026.

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La suspensión se llevará a cabo entre las 12:00 a.m. y la 1:30 a.m., afectando únicamente las transferencias de dinero desde y hacia el exterior.

La compañía explicó que esta interrupción hace parte de un proceso de mantenimiento técnico, diseñado para optimizar el sistema y reforzar la seguridad en las transacciones internacionales.

Servicios locales seguirán funcionando con normalidad

Durante el periodo de actualización, los usuarios no podrán enviar ni recibir dinero desde otros países. Sin embargo, Nequi aclaró que el resto de sus funciones estarán disponibles sin cambios.

Entre ellas se encuentran las transferencias nacionales, pagos en comercios, recargas y consultas de saldo.

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La empresa señaló que eligió este horario porque corresponde a una franja de baja actividad, lo que permite minimizar el impacto en los usuarios.

Recomendaciones para quienes dependen de giros internacionales

Nequi sugirió a los usuarios que dependen de remesas tomar precauciones para evitar inconvenientes. Entre las recomendaciones están realizar envíos o retiros antes de la medianoche del lunes 6 de abril, evitar programar operaciones durante la madrugada del martes y esperar a que el servicio se normalice si la transacción no es urgente.

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La plataforma reiteró que el impacto será puntual y limitado únicamente a operaciones con dinero del exterior, mientras que la mayoría de herramientas de la aplicación seguirán disponibles sin restricciones.