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¡No se deje multar! Nequi lanza función vital para su declaración de renta 2026

La entidad dio a conocer que está activa la opción en su app.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
05:39 p. m.
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En el marco del inicio de la temporada de preparación tributaria en Colombia, Nequi, la plataforma financiera digital líder en el país, ha habilitado oficialmente la opción para que sus más de 18 millones de usuarios descarguen los certificados de información clave para la declaración de renta del año gravable 2024, que se presenta en este 2025.

Este movimiento se anticipa a los vencimientos fijados por la DIAN, los cuales comenzarán el próximo 12 de agosto de 2025 y se extenderán hasta octubre, según los últimos dos dígitos del NIT o cédula del contribuyente.

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Contar con estos documentos con antelación es vital para evitar las congestiones de última hora y posibles sanciones por inexactitud en los datos reportados.

La clave de este documento para los colombianos

El certificado emitido por Nequi no es un simple comprobante; contiene información detallada sobre:

  • Saldos a 31 de diciembre de 2024: Esencial para calcular el patrimonio bruto.
  • Retenciones en la fuente: En caso de que se hayan aplicado sobre rendimientos financieros.
  • Movimientos y topes: Ayuda a determinar si el usuario superó el umbral de consignaciones bancarias (establecido en 1.400 UVT, equivalentes a aproximadamente $65.891.000 para este año).
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¿Cómo descargar el certificado desde Nequi?

  • Ingreso Web: Debe dirigirse al sitio oficial nequi.com.co y seleccionar la opción "Entrar".
  • Autenticación: Ingresar el número de celular y la clave. El sistema solicitará la Clave Dinámica, la cual se consulta directamente en la aplicación móvil (icono del candado).
  • Sección de Certificados: Una vez dentro del portal transaccional, debe buscar en el menú la opción "Certificados".
  • Generación: Seleccionar "Retención en la fuente" o "Certificado de saldos", elegir el año gravable 2024 y hacer clic en enviar. El documento llegará automáticamente al correo electrónico registrado en la cuenta.

Los expertos recomiendan verificar que el correo electrónico en Nequi esté actualizado para asegurar la recepción del PDF, que es el formato válido para presentar ante un contador o cargar en la plataforma de la DIAN

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