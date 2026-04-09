Cómo exonerar el 4x1000 en Nequi: Casos en los que no debe pagar el impuesto

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4x1000, continúa siendo uno de los costos transaccionales que más impacta el bolsillo de los colombianos al momento de mover su dinero.

En el ecosistema de las plataformas digitales, Nequi se ha posicionado como una de las herramientas de depósito de bajo monto más utilizadas en el país.

Sin embargo, muchos usuarios desconocen las condiciones legales bajo las cuales es posible exonerar esta cuenta del cobro del impuesto o reducir su impacto según el volumen de transacciones mensuales.

¿Cómo quedar exonerado del 4x1000 en Nequi? Así puede hacerlo

De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, cada ciudadano tiene derecho a marcar una sola cuenta bancaria o de depósito de bajo monto en todo el sistema financiero para que quede exenta del cobro del 4x1000.

Para que la exención aplique sobre una cuenta de ahorros tradicional o una plataforma digital como Nequi, las transacciones mensuales no deben superar el tope fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual equivale a 350 Unidades de Valor Tributario (UVT) al mes.

En el caso específico de Nequi, existe una distinción clave según el tipo de producto que maneje el usuario:

Depósito de bajo monto (cuenta con topes): Por disposición legal, estas cuentas están exentas automáticamente del 4x1000 siempre que los movimientos mensuales no superen las 65 UVT.

Si el usuario supera ese monto en el mes, la plataforma aplicará el cobro del 4x1000 sobre el excedente.

RELACIONADO Nequi cambió desde este 1 de septiembre y emite importante mensaje para todos sus usuarios

Cuenta de ahorros Nequi (sin topes): Si el usuario decidió romper los topes de su Nequi, la cuenta pasa a comportarse como una cuenta de ahorros ordinaria.

En este escenario, el impuesto del 4x1000 se cobra desde el primer peso, a menos que el titular solicite explícitamente a Nequi que marque la cuenta como su única exenta en Colombia (aplicando el beneficio hasta las 350 UVT mensuales).

Paso a paso para hacer este trámite con su cuenta de Nequi

El procedimiento para solicitar la exención del 4x1000 exige un orden estricto de validación previa antes de radicar el trámite formal. Como primer paso, el usuario debe comprobar de manera rigurosa que no cuenta con el beneficio activo en ninguna otra entidad financiera del país.

La legislación colombiana restringe este alivio tributario a una sola cuenta por titular en todo el sistema bancario, por lo que incurrir en una doble marcación invalida el proceso de inmediato.

En caso de contar con la exención habilitada en un banco tradicional, resulta obligatorio tramitar el desmarque ante dicha entidad de forma previa.

Una vez confirmada la liberación de este cupo, el usuario debe dirigirse a los canales oficiales de Nequi —tales como la sección de ayuda dentro de la aplicación móvil, el chat de soporte en su portal web o la línea de atención telefónica. Por medio de estos medios, se realiza la solicitud formal para clasificar la cuenta como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).

Finalmente, la plataforma iniciará una fase de auditoría cruzando información con la Registraduría y las centrales de información financiera como Asobancaria para validar la titularidad y confirmar que no exista ningún registro activo en otra entidad, procediendo así a la marcación definitiva.