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Dólar sorprende en Colombia y vuelve a subir: así cerró este 27 de agosto

El dólar volvió a subir en Colombia este 27 de agosto y alcanzó su nivel más alto en más de una semana. Así cerró la divisa este jueves.

Dólar sorprende en Colombia y vuelve a subir: así cerró este 27 de agosto
Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
03:23 p. m.
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El dólar en Colombia volvió a tomar fuerza este jueves 27 de agosto de 2026 y terminó la jornada por encima de los $3.140.

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La moneda estadounidense mantuvo una tendencia alcista durante buena parte del día y alcanzó su precio más alto en más de una semana, aunque continúa considerablemente por debajo de los niveles registrados hace un año.

Dólar en Colombia cerró en $3.144 este 27 de agosto

La divisa estadounidense cerró en un precio promedio de $3.144,40, cifra que quedó $26,16 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para la jornada, establecida en $3.118,24.

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Durante las negociaciones, el dólar registró un precio mínimo de $3.116,60 y llegó hasta un máximo de $3.160. Además, se realizaron 2.020 transacciones por un monto aproximado de US$1.531 millones.

El comportamiento de este jueves confirmó el repunte reciente de la moneda estadounidense. Frente al día anterior, la cotización subió $36,57, equivalente a un incremento del 1,19 %. De esta manera, alcanzó su nivel más alto desde el pasado 18 de agosto.

Si la comparación se hace con el mismo día de la semana anterior, el incremento llega al 2,12 %, es decir, cerca de $64,76.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante 2026?

Pese a las recientes jornadas al alza, el panorama cambia al observar el comportamiento del dólar en un periodo más amplio.

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Frente al mismo día del mes anterior, la moneda estadounidense registra una reducción del 2,88 %, equivalente a $92,32. La diferencia es todavía mayor si se compara con comienzos de 2026: el dólar acumula una caída cercana al 17 %, unos $638,84.

En la comparación anual, la disminución alcanza el 22,9 %, pues la cotización se encuentra aproximadamente $926,27 por debajo del nivel registrado en la misma fecha de 2025.

Así, aunque el dólar volvió a subir y recuperó terreno durante las últimas jornadas, todavía permanece lejos de los valores con los que comenzó el año y de los registrados hace doce meses.

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