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Nequi anuncia importante cambio a partir de septiembre: todo lo que debe saber

La entidad dio a conocer al nuevo cambio que habrá.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
12:03 p. m.
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A partir del 1 de septiembre de 2026, Nequi comenzará a operar formalmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, constituyéndose como una nueva empresa del Grupo Cibest (anteriormente conocido como Grupo Bancolombia).

La compañía ha dejado claro que la experiencia de uso para los clientes se mantendrá exactamente igual. Desde la plataforma enviaron un mensaje de tranquilidad a sus millones de usuarios: la forma de mover y administrar el dinero no sufrirá modificaciones.

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Para la comunidad de usuarios, la transición será transparente y no requerirá ningún trámite. Funcionalidades habituales como enviar, recibir, pedir, recargar y sacar dinero continuarán disponibles de manera gratuita.

  • Se podrá seguir haciendo uso de los cajeros automáticos y corresponsales de Bancolombia sin costo alguno.
  • La aplicación mantendrá su interfaz, funcionamiento habitual y canales de atención de siempre.
  • Los recursos depositados seguirán contando con el respaldo del seguro de depósito de FOGAFIN, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Alerta de seguridad: "No hay que hacer ningún trámite"

Aprovechando este anuncio, Nequi enfatizó que este proceso es netamente informativo. La compañía hizo un llamado urgente para evitar caer en posibles estafas o intentos de phishing.

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Se reitera a la ciudadanía que Nequi nunca solicitará claves, datos personales o información financiera a través de enlaces externos, llamadas o terceros. Las únicas notificaciones oficiales se enviarán de forma directa mediante la aplicación y correos provenientes de hola@nequi.com.co.

Para resolver dudas específicas sobre la transición, la entidad habilitó la plataforma informativa nequi.com.co/independencia, además de mantener activa su línea telefónica (3006000100) y su chat de atención dentro de la app.

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