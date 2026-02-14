CANAL RCN
Deportes

Decisión de último momento con Luis Díaz para el partido del Bayern este sábado

Bayern Múnich enfrentará a Werder Bremen en la Bundesliga y hay decisión de último momento con Luis Díaz.

Díaz
Foto: @FCBayernES

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
08:57 a. m.
El Bayern Múnich afronta este sábado un compromiso exigente en la Bundesliga cuando visite al Werder Bremen, en un duelo clave para sus aspiraciones en la parte alta de la tabla. El equipo bávaro, dirigido por Vincent Kompany, necesita sumar de a tres en esta jornada, ya que la presión del Borussia Dortmund se hace cada vez más fuerte en la lucha por el liderato del campeonato alemán.

El encuentro se disputará a partir de las 9:30 de la mañana, hora colombiana, y tendrá transmisión para el país a través de ESPN y la plataforma Disney+. Se trata de un partido determinante para los bávaros, que buscan mantener la ventaja en la clasificación y evitar que su principal perseguidor reduzca aún más la distancia.

Luis Díaz, fijo en el once titular

Una de las grandes novedades para el compromiso es la presencia del colombiano Luis Díaz desde el arranque. El atacante atraviesa un momento destacado y se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema del Bayern. Su rendimiento reciente le ha permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico y mantenerse como titular en un equipo que necesita respuestas inmediatas.

Díaz ha sido determinante por su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro por las bandas. En un momento en el que el club bávaro necesita estabilidad en su juego ofensivo, el colombiano aparece como uno de los nombres propios para marcar la diferencia ante el Werder Bremen.

La presión de Dortmund en la tabla

El Bayern llega a este compromiso con la obligación de sumar, debido a que el Borussia Dortmund se ha acercado peligrosamente en la clasificación. El equipo amarillo se ubicó a solo tres puntos, aunque con un partido más disputado, lo que mantiene la pelea por el título completamente abierta.

Esta situación aumenta la exigencia para los dirigidos por Kompany, que saben que cualquier tropiezo podría apretar aún más la lucha por el campeonato. Por eso, el duelo ante el Werder Bremen se convierte en una prueba de carácter para el líder, que necesita imponer su jerarquía y mantener la distancia con su perseguidor.

Con Luis Díaz como uno de los referentes en ataque y la presión de Dortmund al acecho, el Bayern afronta un partido crucial para sostener su posición en la cima y encaminar su objetivo de conquistar una nueva Bundesliga.

