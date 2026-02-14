Filarmónica de Bogotá ofrece dos conciertos gratis para los enamorados en San Valentín

Este 14 de febrero, Bogotá se suma a la celebración del Día de San Valentín con una variada oferta cultural para quienes desean compartir una experiencia diferente junto a su pareja. Más allá de las tradicionales cenas y regalos, la ciudad ofrece espacios para disfrutar del arte y la música, y uno de los planes más destacados es el que preparó la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que programó dos conciertos gratuitos como parte de su temporada artística.

La iniciativa fue anunciada por la Alcaldía de la capital como una invitación para que ciudadanos y visitantes vivan una fecha especial a través de la música sinfónica. La primera jornada se llevó a cabo en la noche del viernes, mientras que la segunda se realizará este sábado 14 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m., con entrada libre hasta completar el aforo.

Un plan cultural para celebrar el amor

Los conciertos se realizan en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los escenarios más emblemáticos para la música sinfónica en la capital. Allí, los asistentes pueden disfrutar de un repertorio especialmente seleccionado para esta etapa de la temporada artística de la Filarmónica.

La propuesta cultural busca ofrecer una alternativa accesible para celebrar el Día de los Enamorados, integrando la música clásica a los planes de la ciudad. Además, el formato de entrada libre permite que más personas puedan acercarse a este tipo de eventos sin costo, lo que refuerza el objetivo de democratizar el acceso a la cultura.

Un viaje musical por el Barroco y el Clasicismo

Bajo la dirección del maestro Rubián Zuluaga, la orquesta interpreta la “Suite orquestal en Re Mayor No. 3, BWV 1068”, una de las obras más reconocidas del compositor Johann Sebastian Bach. De esta partitura sobresale el movimiento “Air”, escrito únicamente para cuerdas y considerado una de las páginas más populares del repertorio barroco.

La programación también incluye el “Concierto para clavecín y cuerdas en re menor BWV 1052”, presentado en una versión para piano con la participación del solista cubano Marcos Madrigal. Esta obra hace parte de la Temporada 2026 de la Filarmónica, titulada “De lo Romántico a lo Moderno: cartografías del sinfonismo universal”.

Con esta propuesta, Bogotá ofrece un plan cultural ideal para celebrar el amor de una manera distinta, combinando música, historia y acceso gratuito a uno de los escenarios más importantes de la ciudad. Un concierto que, sin duda, se convierte en una opción especial para compartir este 14 de febrero.