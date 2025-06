Nequi suspenderá su servicio en las próximas horas por actualización: prográmese

Nequi emitió un importante anuncio para todos sus usuarios, el cual indica que el próximo lunes 9 de junio de 2025, la plataforma de pagos digitales suspenderá su servicio durante una hora para realizar una actualización programada.

Así lo informó la propia empresa a través de su plataforma digital, generando expectativa y la necesidad de planificación entre quienes dependen de la app para sus transacciones diarias.

Fecha y hora del corte de servicio

"En Nequi siempre estamos mejorando para que puedas mover tu plata fácil y #ATuRitmo. Por eso, el lunes 9 de junio entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m., haremos una actualización a la app y durante ese tiempo no podrás acceder a ella. Estas actividades son rutinarias y nos ayudan a mejorar para ti", explicó Nequi en su comunicado.

Durante ese intervalo, la aplicación no permitirá realizar ninguna transacción, lo que incluye envío y recepción de dinero, pagos de servicios, recargas móviles, solicitud de préstamos, así como consultas de saldo o de movimientos.

La empresa insistió en la importancia de que sus usuarios planifiquen con anticipación cualquier movimiento financiero que requieran hacer durante ese horario para evitar contratiempos.

Motivo de la suspensión y recomendaciones

Nequi aclaró que este tipo de tareas técnicas forman parte de las labores habituales que permiten que las funcionalidades de la app operen sin fallos a futuro. La empresa busca garantizar que su servicio mantenga los estándares de seguridad y agilidad que tanto valoran los colombianos.

Por ello, la plataforma instó a sus usuarios a mantenerse informados y a no alarmarse ante esta suspensión temporal, pues se trata de un mantenimiento necesario.

Como medida preventiva, se recomienda a todos los clientes adelantar cualquier operación antes de la franja horaria establecida para la actualización, pues Nequi escogió ese horario porque no hay casi movimientos y así causar molestias en pocos o ningún usuario.