Exviceministra Belizza Ruiz insiste en que no hay gas ni petróleo garantizados hasta 2037

Habló la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz. Insistió en que no hay garantizados gas ni petróleo hasta el año 2037 y explicó por qué no estuvo de acuerdo con el informe que divulgó su exjefe, la ministra de Minas Irene Vélez. Además, advirtió sobre cambios en estatutos para elegir gerente en una electrificadora.

La metodología utilizada en el informe sobre las reservas de gas fue la última diferencia entre la viceministra Belizza Ruiz y la ministra Irene Vélez.

“Ella simplemente presentó las cifras de una manera que permiten concluir que vamos a hasta el 37 y el 42 (…) no se puede decir con certeza. Nosotros con certeza tenemos gas para ocho años”, Dijo Ruiz.

Indicó que no quiere que su nombre esté en el informe. Y que una solución para dicha situación sería retirar el documento para arreglarlo.

Sobre la transición energética señaló que no se puede hacer en 4 años:

Puede que políticamente queramos hacer la transición hoy (…) una transición energética no se hace en cuatro años

La exfuncionaria indicó que encontró inconsistencias en la ampliación de los estatutos para elegir gerente de una electrificadora.

“El punto allí es que se solicitó cambiar los estatutos de una de las electrificadoras (…) no es correcto”, dijo, y añadió que “yo no puedo llevar a un profesional de educación física a que esté dirigiendo una empresa como una electrificadora”.

Al parecer, la situación se repitió al elegir integrantes de una junta directiva.

“Yo le cuento a ella, pero nunca hay una respuesta no hay una retroalimentación sobre esa actividad, más bien con el tiempo lo que me dice es: yo me voy a encargar de las electrificadoras. En otras palabras, lo que me quiso decir fue tú no te metas allí”.

Según Ruiz, la ministra eligió para esas juntas directivas personas ajena al Ministerio de Minas.