La adorable duda del hijo del artista que se hizo viral: ¿Por qué le dicen J Balvin?

El video generó una ola de reacciones positivas entre todos sus seguidores y fanáticos.

J Balvin, Valentina Ferrer
Foto redes sociales

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
08:51 a. m.
A través de sus redes sociales, Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, compartió un emotivo video protagonizado por su hijo Río, que rápidamente se volvió viral y enterneció a miles de seguidores.

¿Qué dijo Río sobre J Balvin?

No es un secreto que J Balvin se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana, gracias a su impacto global, sus éxitos musicales y sus shows que han marcado historia.

Sin embargo, esta vez el protagonista no fue el cantante, sino su pequeño hijo, quien dejó una tierna reflexión que desató risas y ternura en redes.

En el video, Río le pregunta a Valentina por qué todas las personas llaman a su papá “J Balvin”. Sorprendido y con la inocencia propia de su edad, el niño no lograba entender por qué su padre tenía un nombre artístico diferente al que él conoce en casa.

Valentina le explicó que ese es el nombre profesional del artista, el que usa en su trabajo para que las personas lo reconozcan.

La reacción de J Balvin y los comentarios en redes

La publicación generó una ola de reacciones y comentarios divertidos, destacando la espontaneidad del pequeño. Muchos usuarios se mostraron encantados con la curiosidad de Río, dejando mensajes como:

“Yo pensé que eran la misma persona”; “No es cierto, también le dicen Maluma”; “Imagínate ser hijo de J Balvin y no saber quién es J Balvin”, fueron algunos comentarios de internautas.

El tierno momento no solo arrancó risas, sino que también mostró el lado más humano y familiar del artista colombiano, quien suele ser muy reservado con su vida privada.

