Uber lanza código PIN personal en Colombia: qué es y cómo activarlo

A partir de mayo de 2026, la plataforma implementará un nuevo código PIN personal de cuatro dígitos. Esta función fija le permitirá confirmar su viaje rápidamente sin depender de la batería, datos o señal de su celular, facilitando sus traslados diarios y salidas nocturnas.

¿Qué es y cómo funciona el nuevo código PIN personal de Uber?

La movilidad urbana sigue evolucionando y la seguridad de los usuarios es el principal motor de cambio. Para responder a las necesidades de los colombianos, la aplicación de Uber ha decidido implementar una importante actualización en su sistema de verificación de viajes: la transición hacia un código PIN personal.

A diferencia del PIN dinámico tradicional que cambiaba en cada trayecto, esta nueva función le permite al usuario elegir una clave de cuatro dígitos fija y fácil de recordar. La principal ventaja de esta tecnología radica en su practicidad. Imagine que sale tarde de un evento, su celular tiene poca batería o se encuentra en una zona con baja conectividad; con este número preestablecido en su memoria, podrá subir al vehículo y confirmar el inicio del viaje sin necesidad de desbloquear su pantalla o abrir la aplicación.

Esta herramienta otorga un control total al pasajero, garantizando que está abordando el vehículo correcto de forma ágil. Además, si el usuario lo desea, la plataforma le permite modificar su código en cualquier momento desde la configuración de la app.

La tecnología de Uber también cobija a los taxis tradicionales

Una de las grandes ventajas de esta actualización es que no se limita a los servicios de vehículos particulares. El código PIN personal está totalmente disponible para la opción de Uber Taxi, integrando la tecnología global de la aplicación con la experiencia del transporte público individual tradicional.

En Uber seguimos desarrollando herramientas que fortalecen la seguridad sin perder simplicidad en la experiencia. Con el código PIN personal, buscamos que cada usuario tenga una forma más confiable y práctica de confirmar el trayecto desde el inicio

Aseguró Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Caribe y Centroamérica.

Esta integración busca modernizar la forma en que los colombianos piden un taxi, combinando la inmediatez del servicio con la robusta infraestructura digital de la plataforma.

Las 5 herramientas de seguridad de Uber que debe conocer

El PIN personal se suma a un ecosistema de más de 40 funciones de seguridad operativas en Colombia. Si usted es usuario frecuente de la aplicación, estas son las tecnologías que protegen cada uno de sus recorridos:

Filtros de verificación estrictos : Los conductores (incluyendo la alianza con TaxExpress) pasan por rigurosos procesos que validan sus documentos, antecedentes penales y confirman su identidad mediante tecnología de reconocimiento facial (selfie).

: Los conductores (incluyendo la alianza con TaxExpress) pasan por rigurosos procesos que validan sus documentos, antecedentes penales y confirman su identidad mediante tecnología de reconocimiento facial (selfie). Monitoreo satelital continuo : Todo trayecto cuenta con seguimiento GPS en tiempo real, generando un registro detallado que puede ser compartido con contactos de confianza o autoridades competentes.

: Todo trayecto cuenta con seguimiento GPS en tiempo real, generando un registro detallado que puede ser compartido con contactos de confianza o autoridades competentes. RideCheck y detección de anomalías : Mediante inteligencia artificial, la app detecta paradas largas e inusuales o desvíos de la ruta original, activando alertas preventivas inmediatas en su pantalla.

: Mediante inteligencia artificial, la app detecta paradas largas e inusuales o desvíos de la ruta original, activando alertas preventivas inmediatas en su pantalla. Grabación encriptada de audio y video : El interior del vehículo puede ser registrado. Esta información goza de encriptación de extremo a extremo y solo el equipo de soporte de Uber puede acceder a ella si se reporta un incidente.

: El interior del vehículo puede ser registrado. Esta información goza de encriptación de extremo a extremo y solo el equipo de soporte de Uber puede acceder a ella si se reporta un incidente. Sistema de calificación mutua: Mantiene los estándares de calidad en la comunidad. Como reflejo de esto, actualmente el 98% de los usuarios de Uber Taxi califican sus viajes con 5 estrellas.

¿Por qué esta actualización mejorará la movilidad en Colombia?

La apuesta de Uber por un PIN estático responde directamente a los hábitos y necesidades del usuario colombiano moderno. Las salidas en zonas de alto tráfico, los conciertos masivos donde colapsan las redes de telecomunicaciones, o las noches de lluvia donde sacar el celular en la calle representa un riesgo, son escenarios donde esta innovación brilla.

Buscamos que cada trayecto tenga más información, más respaldo y confianza desde antes de empezar

Concluyó Bedoya, reiterando el compromiso de la compañía con la tranquilidad ciudadana.

Con esta iniciativa, Uber no solo simplifica el abordaje, sino que refuerza su posición como líder en innovación en seguridad vial para el mercado colombiano.