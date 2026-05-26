Dan ultimátum a miles de colombianos en el país con trámite crucial para el futuro de su pensión

Los trabajadores colombianos que se encuentran en la recta final para cumplir su edad de jubilación tienen el tiempo contado. El próximo 16 de julio de 2026 vence de manera improrrogable el plazo para acogerse a la ventana excepcional de traslado de régimen pensional, una medida dispuesta por la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional) que ha permitido a miles de ciudadanos cambiar su ahorro entre los fondos privados (AFP) y el fondo público administrado por Colpensiones.

Esta ventana de oportunidad, que abrió sus puertas tras la promulgación de la reforma, está diseñada exclusivamente para un segmento de la población activa que habitualmente tiene bloqueada la posibilidad de traslado por ley.

De acuerdo con las normativas del sistema de seguridad social, a menos de diez años de cumplir la edad de pensión, los cambios de régimen están prohibidos; sin embargo, este mecanismo transitorio suspendió dicha restricción por un periodo de dos años.

¿Quiénes pueden aplicar antes de la fecha límite?

El proceso no está habilitado para todos los aportantes. El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera han enfatizado que los beneficiarios deben cumplir de manera estricta con dos requisitos concurrentes a la fecha de vigencia de la ley:

Encontrarse a menos de 10 años de la edad de jubilación. Esto aplica para mujeres de 47 años o más, y hombres de 52 años o más.

Contar con un historial mínimo de 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres, y 900 semanas cotizadas para los hombres.

Las autoridades recuerdan que para hacer efectivo el traslado es indispensable solicitar y realizar la Doble Asesoría, un procedimiento preventivo donde tanto el fondo privado como Colpensiones explican al ciudadano, mediante proyecciones reales, cuál es el escenario financiero que más le conviene para su vejez.

¿Cuántos colombianos han hecho el trámite de traslado?

El impacto de esta medida ha sido monumental para el sistema financiero y social de Colombia. Según los datos oficiales más recientes reportados por Colpensiones con corte a mayo de 2026, más de 136.000 colombianos han completado con éxito su traslado, de los cuales la inmensa mayoría (superior a los 129.000 afiliados) decidió migrar desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas hacia el régimen público de prima media.

Este flujo masivo de aportantes desencadenó una fuerte puja institucional en las últimas semanas. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 0415 de 2026 emitido a finales de abril, ordenó a las AFP privadas girar de forma inmediata a Colpensiones el 100% de los saldos y rendimientos de las personas que usaron esta ventana. La medida abarca una suma cercana a los 7.000 millones de dólares (aproximadamente 25 billones de pesos colombianos).

Mientras el Ejecutivo defiende que los recursos son urgentes para garantizar el pago de quienes ya están en condiciones de jubilarse, el gremio de los fondos privados (Asofondos) y diversos sectores del Senado han manifestado su profunda preocupación, argumentando que estos movimientos de capital reducen el ahorro acumulado general e impactan la estabilidad de los mercados locales.