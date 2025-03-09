Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

La movilidad en Bogotá tendrá un nuevo capítulo en materia de control y vigilancia. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que proyecta la instalación de 60 nuevas cámaras de fotomultas y la modernización de otras 20 ya existentes, en un esfuerzo por reforzar la seguridad vial en algunos de los corredores más transitados de la ciudad.

El plan hace parte del Contrato No. 2024-3644 con la ETB, por un valor cercano a los 20.000 millones de pesos. Según el concejal Julián Forero, este despliegue busca ampliar la cobertura de fotodetección en la capital, aunque también ha generado debate sobre si la medida prioriza el recaudo por encima de la pedagogía en seguridad vial.

¿Dónde estarían ubicadas las nuevas cámaras?

De acuerdo con los estudios preliminares, las avenidas priorizadas serían algunas de las más concurridas: Guayacanes, Ciudad de Cali, Villavicencio, Calle 13, Calle 26, Avenida 68, Calle 72 y Avenida Boyacá.

Estos corredores fueron seleccionados por el alto flujo vehicular y el registro frecuente de infracciones que afectan tanto la movilidad como la seguridad de peatones, ciclistas y pasajeros de transporte público.

Infracciones que detectarán y sanciones previstas

Las nuevas cámaras estarán habilitadas para registrar hasta cinco tipos de faltas: exceso de velocidad, cruce en semáforo en rojo, giros indebidos, circulación en contravía y falta de documentación al día como el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Además, vigilarán el cumplimiento de restricciones horarias y la circulación en zonas escolares o peatonales.

Aunque la instalación está proyectada para el segundo semestre de 2025, aún falta la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En paralelo, Bogotá ya cuenta con al menos 157 cámaras operativas, lo que la convierte en la ciudad con más equipos de este tipo en Colombia.

Si todo marcha según lo previsto, antes de que finalice el año los conductores deberán adaptarse a este nuevo panorama de mayor control, con el objetivo de reducir infracciones y salvar vidas en las vías de la capital.