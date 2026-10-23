Fenómeno de El Niño 2026-2027: ¿qué necesita Colombia para garantizar el suministro de energía?

La preparación de Colombia frente a los riesgos del fenómeno de El Niño 2026-2027 involucra varios frentes: aumentar la generación, conectar nuevos proyectos y promover un consumo eficiente. El crecimiento de la demanda y las limitaciones de la infraestructura hacen parte de los desafíos identificados por representantes del sector.

Estas necesidades fueron discutidas el 21 de octubre en Bucaramanga, durante el encuentro Conexión que Genera, con participación de empresas, operadores de red, entidades financieras y la academia.

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En mayo de 2026, el Gobierno anunció una hoja de ruta con 50 acciones de preparación frente al fenómeno climático y la disponibilidad de recursos para generar electricidad, además de la diversificación de las fuentes, forman parte de los asuntos que requieren anticipación.

Ampliar la generación exige resolver las limitaciones de las redes

Aunque Colombia ha incrementado su capacidad renovable, integrar nuevas fuentes requiere infraestructura. Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, en julio de 2026 el país alcanzó 4.626,73 megavatios de capacidad instalada solar y eólica.

“Las redes de transmisión no han evolucionado al mismo ritmo que las necesidades de expansión de las energías renovables”, advirtió Eduardo Ospina, fundador y CEO de Unergy.

Entre las alternativas discutidas estuvieron los proyectos de menor escala, que pueden incorporar generación mientras se amplían las redes necesarias para conectar instalaciones más grandes.

Almacenamiento y ahorro, otros frentes de preparación

Las baterías fueron planteadas como una herramienta para gestionar la disponibilidad de las fuentes renovables y aportar flexibilidad al sistema. Sin embargo, su implementación exige superar barreras técnicas, regulatorias y financieras.

“Necesitamos preparar el sistema eléctrico para escenarios climáticos cada vez más exigentes”, señaló Carlos Saldarriaga, analista de modelos matemáticos de XM.

Asimismo, en la discusión se precisó que es fundamental impulsar proyectos pendientes y coordinar a los actores responsables de la generación, la conexión y la operación del sistema.