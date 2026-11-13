Ciberataques en pymes: el riesgo invisible que frena el negocio

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia han dado un paso definitivo hacia la digitalización de sus operaciones económicas. De acuerdo con el reciente Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el 98% de las pymes encuestadas en el país ya acepta alguna forma de pago digital o sin efectivo.

Sin embargo, este vertiginoso avance tecnológico viene acompañado de un desafío estructural crítico: la seguridad de la información y la prevención del fraude cibernético.

El temor al fraude: la barrera invisible que frena la expansión

A pesar de la alta tasa de adopción de herramientas financieras electrónicas, la confianza digital aún presenta brechas importantes. El estudio revela que el 62% de las pymes colombianas identifica el temor al fraude o a los ciberataques como una de las principales barreras para aumentar el uso de pagos digitales, una cifra que supera notablemente el promedio regional, situado en el 51%.

Esta preocupación no se limita al plano especulativo, sino que repercute directamente en la estrategia comercial de las organizaciones. Según los datos de la investigación, más de la mitad de las empresas encuestadas en Colombia (50,5%) ha retrasado o evitado la adopción de nuevos métodos de pago digital durante el último año debido al riesgo cibernético.

Asimismo, la preparación operativa interna evidencia espacios de mejora: apenas el 34% de las pymes locales cuenta con un plan formal y escrito de respuesta o recuperación ante incidentes de ciberseguridad.

De medida defensiva a motor de crecimiento comercial

Frente a este panorama, el estudio propone un cambio de paradigma fundamental. Lejos de ser vista exclusivamente como un gasto o un protocolo de defensa técnico, la ciberseguridad empieza a posicionarse como un habilitador estratégico para el desarrollo empresarial.

Casi la mitad de las pymes consultadas en el país (47,5%) considera que una protección robusta frente al fraude y los ciberataques podría impulsar un crecimiento adicional superior al 25% en sus negocios. Esta perspectiva coincide con la tendencia general en América Latina y el Caribe, donde la resiliencia digital se concibe como un pilar esencial para la expansión y la competitividad a largo plazo.

"Para las pequeñas empresas de América Latina y el Caribe, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial", destacó Ana Lucía Magliano, vicepresidenta ejecutiva de Servicios en Mastercard para Latinoamérica y el Caribe.

Para mitigar estas vulnerabilidades y robustecer la confianza digital del ecosistema empresarial, Mastercard impulsa iniciativas de acompañamiento y educación gratuita. A través del Mastercard Trust Center, las pymes de la región tienen acceso a investigaciones, capacitaciones, evaluaciones y orientación práctica orientadas a elevar su nivel de preparación frente a las amenazas.

Adicionalmente, mediante socios de la industria y emisores locales, se ponen a disposición soluciones especializadas como My Cyber Risk —impulsada por RiskRecon— e ID Theft Protection, las cuales permiten dimensionar la exposición al riesgo y blindar la protección de la identidad corporativa. Estas acciones se alinean con la meta global de la compañía de conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera de cara al año 2030