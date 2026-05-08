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Colombianos tendrán nuevo centro comercial: Estos son los detalles del nuevo proyecto

Conozca todo lo que tendrá este nuevo megaproyecto en el país.

Centro comercial
FOTO: Freepik

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
06:58 a. m.
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Cencosud, ha oficializado una de las apuestas más ambiciosas en su historia reciente dentro del mercado colombiano. A través de su brazo inmobiliario, Cenco Malls, la compañía anunció el desarrollo de un megaproyecto denominado Cenco Medellín, un centro comercial de gran escala que busca transformar la dinámica comercial de la capital antioqueña hacia el final de la presente década.

Este movimiento estratégico, revelado en el marco del evento corporativo Cenco Day 2026, se suma a un plan de inversiones global de la firma que asciende a los US$ 600 millones para el año 2026.

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Para Colombia, el anuncio es una señal inequívoca de confianza en la estabilidad económica y el potencial de consumo local, especialmente tras la reciente adquisición del 51% del centro comercial Plaza Central en Bogotá.

Detalles del nuevo proyecto

A diferencia de otros proyectos que consisten en remodelaciones, Cenco Medellín se desarrollará bajo el formato “greenfield”. Esto implica que la edificación será construida completamente desde cero en un terreno donde actualmente opera un supermercado Jumbo, propiedad del mismo grupo.

La ubicación no es aleatoria. El lote se encuentra en un punto de alta confluencia de público, cercano al Estadio Atanasio Girardot y con conexión directa al sistema de transporte masivo Metro de Medellín.

Esta ventaja logística permitirá que el complejo no solo funcione como un destino de compras, sino como un nodo de servicios y entretenimiento para los residentes del Valle de Aburrá.

Cencosud planea que el espacio trascienda el modelo de mall tradicional para convertirse en un ecosistema urbano que integre:

  • Tiendas ancla y marcas internacionales.
  • Una oferta diversificada de restaurantes y zonas de ocio.
  • Espacios diseñados para satisfacer necesidades cotidianas de la comunidad.
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