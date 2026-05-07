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Beneficios para viajar en festivos: aerolínea y app de movilidad lanzan alianza en Colombia

Colombianos que viajen en los próximos puentes festivos podrán acceder a descuentos, bonos y beneficios gracias a una nueva alianza de movilidad en el país.

Beneficios para viajar en festivos: aerolínea y app de movilidad lanzan alianza en Colombia

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
08:16 p. m.
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Los puentes festivos siguen siendo una de las temporadas preferidas por los colombianos para viajar y descansar.

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Solo en lo que queda de 2026 aún hay 12 fines de semana largos, razón por la que varias empresas comenzaron a mover sus estrategias para atraer viajeros y facilitar sus desplazamientos.

En ese contexto, la aerolínea JetSMART y la app de movilidad Gopass anunciaron una alianza con la que buscan ofrecer beneficios para quienes viajen por tierra o aire durante los próximos festivos en Colombia.

La iniciativa llega en medio del aumento de movilidad que suele registrarse en carreteras, terminales y aeropuertos en estas fechas.

¿Qué beneficios tendrán quienes viajen en los próximos puentes festivos?

Entre los incentivos que prometen las compañías se encuentran descuentos, promo codes, bonos de gasolina y peajes, gift cards y experiencias especiales para los usuarios. También habrá activaciones en peajes y aeropuertos en los momentos de mayor tráfico.

Según cifras entregadas por Gopass, cerca de 400 mil usuarios utilizan en promedio la aplicación durante temporadas de descanso para optimizar tiempos y evitar filas en los peajes gracias al uso de su Tag electrónico.

La alianza busca facilitar la experiencia de viaje sin importar si las personas deciden movilizarse en avión o por carretera. Además de descuentos y promociones, los viajeros podrán participar por premios, vuelos y tags cargados para usar en diferentes trayectos.

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“Con esta alianza queremos invitar a todos los colombianos a aprovechar cada puente festivo como una oportunidad para viajar, ya sea por tierra o por aire”, señaló Jorge Miguel Camacho, CEO y Cofundador de Gopass.

Por su parte, Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia, aseguró que el objetivo es “optimizar el tiempo de las personas y ampliar las opciones para que más colombianos puedan elegir cómo viajar”.

Las empresas también compartirán recomendaciones de destinos turísticos dependiendo del tipo de viaje que busquen los usuarios, desde escapadas de playa hasta rutas de naturaleza o planes urbanos.

Destinos recomendados para viajar por aire o carretera

Dentro de las rutas sugeridas por JetSMART aparecen ciudades como Cartagena, Santa Marta, Medellín, Pereira y Punta Cana, destinos que suelen tener alta demanda durante los puentes festivos.

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La aerolínea destacó además que en dos años ya ha transportado más de 6 millones de pasajeros en Colombia y actualmente opera 21 rutas nacionales y seis internacionales.

Mientras tanto, Gopass recomendó trayectos turísticos por carretera para quienes prefieren viajar en carro.

Entre ellos aparecen rutas como Bogotá-Honda, Cali-Armenia y Bucaramanga-Barichara, recorridos donde los usuarios pueden usar el Tag electrónico para pasar peajes sin efectivo.

La compañía aseguró que esta alianza es apenas el inicio de nuevos acuerdos relacionados con el turismo y la movilidad en Colombia. La apuesta, según explicaron, es seguir sumando servicios que permitan hacer más fáciles los viajes durante las temporadas de mayor movimiento en el país.

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