Rector de la U. Pedagógica arremetió contra la UNDMO tras protestas de este jueves en Bogotá

Durante la tarde de este jueves 5 de marzo, se presentaron nuevas protestas en la localidad de Chapinero, producto de una jornada de movilización adelantada por estudiantes de la Universidad Pedagógica, la cual terminó en actos vandálicos contra las instalaciones de Transmilenio.

De acuerdo a lo reportado por la empresa de transporte, cerca de 100.000 usuarios se vieron afectados tras tener que frenar el servicio en las estaciones de la Avenida Caracas, desde la Calle 76 hasta la Calle 26. Además, se presentó alta congestión vehicular por la avenida NQS.

Pronunciamiento de la Universidad Pedagógica

El rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, emitió un pronunciamiento luego de la segunda jornada de disturbios, arremetiendo contra la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO (antes Esmad), rechazando represión contra los estudiantes.

"Se realizó un acto de movilización creativo y cultural. Esto provocó una reacción desmedida de la UNDMO, fuimos afectados por la intención directa de lesionarnos", comentó inicialmente, denunciando que en la mañana de este jueves habrían sido agredidos dos estudiantes en diferentes estaciones de Transmilenio.

¿Qué piden en la Universidad Pedagógica?

Choachí aseguró que las protestas de los estudiantes son por dos puntos en específico: solicitar una tarifa diferencial para la comunidad estudiantil en Transmilenio y por el cese a la violencia en el transporte público.