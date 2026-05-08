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Rector de la U. Pedagógica arremetió contra la UNDMO tras protestas de este jueves en Bogotá

En la tarde de este 7 de mayo se llevaron a cabo protestas universitarias que afectaron la operación de Transmilenio en plena hora pico.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
06:42 a. m.
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Durante la tarde de este jueves 5 de marzo, se presentaron nuevas protestas en la localidad de Chapinero, producto de una jornada de movilización adelantada por estudiantes de la Universidad Pedagógica, la cual terminó en actos vandálicos contra las instalaciones de Transmilenio.

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De acuerdo a lo reportado por la empresa de transporte, cerca de 100.000 usuarios se vieron afectados tras tener que frenar el servicio en las estaciones de la Avenida Caracas, desde la Calle 76 hasta la Calle 26. Además, se presentó alta congestión vehicular por la avenida NQS.

Pronunciamiento de la Universidad Pedagógica

El rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, emitió un pronunciamiento luego de la segunda jornada de disturbios, arremetiendo contra la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO (antes Esmad), rechazando represión contra los estudiantes.

"Se realizó un acto de movilización creativo y cultural. Esto provocó una reacción desmedida de la UNDMO, fuimos afectados por la intención directa de lesionarnos", comentó inicialmente, denunciando que en la mañana de este jueves habrían sido agredidos dos estudiantes en diferentes estaciones de Transmilenio.

¿Qué piden en la Universidad Pedagógica?

Choachí aseguró que las protestas de los estudiantes son por dos puntos en específico: solicitar una tarifa diferencial para la comunidad estudiantil en Transmilenio y por el cese a la violencia en el transporte público.

Queremos invitar al Gobierno Distrital, a Transmilenio y a la sociedad en general a que establezcamos una mesa técnica de discusión sobre la tarifa diferencial, la cultura ciudadana y el cuidado de la vida de nuestros jóvenes en el sistema de transporte público.

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