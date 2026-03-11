Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 3 de noviembre de 2026
Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 3 de noviembre de 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.
Noticias RCN
09:32 p. m.
Este martes 3 de noviembre de 2026, las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron sus tradicionales sorteos, despertando la expectativa de miles de colombianos que buscan llevarse alguno de sus millonarios premios.
Conozca los números ganadores, las series y los detalles para comprobar si tuvo suerte en esta jornada.
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 3 de noviembre de 2026
La Lotería de la Cruz Roja llevó a cabo el sorteo número 3178, correspondiente a este martes 3 de noviembre, con un premio mayor de 7.000 millones de pesos.
El número ganador de la noche fue:
- Número ganador: XXXX
- Serie: XXX
- Premio mayor: $7.000 millones.
Además del premio principal, esta lotería ofrece premios secos y aproximaciones que permiten a los participantes obtener otras recompensas económicas.
Para jugar, los interesados deben adquirir un billete o fracción mediante distribuidores autorizados. Cada uno contiene una combinación de cuatro cifras y una serie que participa en el sorteo.
El premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como la serie correspondiente.
Resultado de la Lotería del Huila del 3 de noviembre de 2026
Por su parte, la Lotería del Huila realizó el sorteo número 4780, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos.
Estos fueron los resultados:
- Número ganador: XXXX
- Serie: XXX
- Premio mayor: $2.000 millones.
Este juego también entrega premios adicionales a través de diferentes combinaciones y aproximaciones establecidas en su plan de premios.
Para participar, los jugadores pueden comprar un billete completo por $12.000 o una fracción por $4.000 en puntos autorizados.
Los sorteos se realizan habitualmente los martes en horas de la noche.
Quienes hayan comprado un billete deben revisar cuidadosamente las cuatro cifras y la serie, además de consultar los resultados oficiales para identificar posibles premios secundarios.