Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 3 de noviembre de 2026

Este martes 3 de noviembre de 2026, las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron sus tradicionales sorteos, despertando la expectativa de miles de colombianos que buscan llevarse alguno de sus millonarios premios.

Conozca los números ganadores, las series y los detalles para comprobar si tuvo suerte en esta jornada.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 3 de noviembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja llevó a cabo el sorteo número 3178, correspondiente a este martes 3 de noviembre, con un premio mayor de 7.000 millones de pesos.

El número ganador de la noche fue:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $7.000 millones.

Además del premio principal, esta lotería ofrece premios secos y aproximaciones que permiten a los participantes obtener otras recompensas económicas.

Para jugar, los interesados deben adquirir un billete o fracción mediante distribuidores autorizados. Cada uno contiene una combinación de cuatro cifras y una serie que participa en el sorteo.

El premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como la serie correspondiente.

Resultado de la Lotería del Huila del 3 de noviembre de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila realizó el sorteo número 4780, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

RELACIONADO Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 22 de octubre de 2026

Estos fueron los resultados:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $2.000 millones.

Este juego también entrega premios adicionales a través de diferentes combinaciones y aproximaciones establecidas en su plan de premios.

Para participar, los jugadores pueden comprar un billete completo por $12.000 o una fracción por $4.000 en puntos autorizados.

Los sorteos se realizan habitualmente los martes en horas de la noche.

Quienes hayan comprado un billete deben revisar cuidadosamente las cuatro cifras y la serie, además de consultar los resultados oficiales para identificar posibles premios secundarios.