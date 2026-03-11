Captaron a un hombre orinando frente a otros asistentes en concierto de Ryan Castro

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre orinando en una de las graderías del estadio El Campín, en Bogotá, durante el concierto de Ryan Castro del pasado sábado 31 de octubre. En la grabación se observa a un sujeto con una gorra y una chaqueta oscura sin importarle que había otros asistentes.

La escena generó comentarios y cuestionamientos en plataformas digitales por el comportamiento del espectador en medio de un evento musical con cientos de personas.

Hombre orinó en el concierto de Ryan Castro en las gradas

De acuerdo con el video difundido por la página de X, Lo que pasa en Bogotá, el asistente realizó sus necesidades en plena tribuna, sin retirarse del lugar ni buscar los baños habilitados para el público.

En las imágenes se identifica a un hombre con gorra y chaqueta oscura, rodeado de otros espectadores que permanecían en la gradería. La situación llamó la atención por ocurrir en un espacio compartido y durante un espectáculo de gran asistencia.

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El registro comenzó a circular en redes sociales acompañado de mensajes de indignación por la falta de consideración con las personas que estaban cerca.

Sujeto orinó en las gradas de El Campín en concierto de Ryan Castro

El episodio ocurrió el sábado 31 de octubre durante la presentación de Ryan Castro en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El estadio recibió a los seguidores del artista urbano para una jornada musical que también dejó imágenes y momentos compartidos por los asistentes en redes sociales. Sin embargo, esta grabación terminó llamando la atención por una conducta ajena al espectáculo.

La grabación sigue generando reacciones entre usuarios que cuestionan lo ocurrido y señalan la importancia de respetar los espacios comunes durante eventos masivos.