Tiësto sorprende con su regreso a Colombia: fechas, boletería y ciudades de sus conciertos en 2027

Los amantes de la música electrónica en Colombia tienen una nueva cita para 2027. El reconocido DJ y productor neerlandés Tiësto confirmó su regreso al país con dos conciertos en Bogotá y Medellín, programados para febrero del próximo año.

El artista, considerado uno de los grandes referentes de la electrónica mundial, volverá a encontrarse con sus seguidores colombianos después de sus presentaciones en Medellín durante 2024 y Bogotá en enero de 2025. Esta vez, ofrecerá dos espectáculos consecutivos que ya generan expectativa entre sus fanáticos.

¿Cuándo serán los conciertos de Tiësto en Colombia en 2027?

La primera presentación está programada para el viernes 19 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario anteriormente conocido como Movistar Arena.

Un día después, el sábado 20 de febrero, Tiësto llegará a Medellín para presentarse en el DaviArena, completando así dos fechas en diferentes ciudades del país.

El DJ, cuyo nombre real es Tijs Michiel Verwest, cuenta con más de tres décadas de trayectoria y ha participado en algunos de los festivales de música electrónica más importantes del mundo.

Entre sus canciones más reconocidas aparecen Adagio for Strings, Red Lights, The Business y The Motto. Además, en 2015 recibió un premio Grammy por su remix de All of Me, de John Legend.

¿Cómo comprar las boletas para los conciertos de Tiësto en Colombia?

Aunque todavía no se han anunciado los precios oficiales de las entradas, los organizadores habilitaron un prerregistro para los interesados en asistir a cualquiera de las dos presentaciones.

Este proceso permitirá recibir información sobre la venta anticipada y acceder a posibles tarifas preferenciales. Sin embargo, completar el formulario no garantiza conseguir una entrada.

Los seguidores pueden realizar el registro a través de la plataforma TuBoleta, seleccionando la ciudad en la que desean asistir.

Por ahora, se espera que próximamente sean anunciados los precios, las localidades disponibles y las fechas de venta general.