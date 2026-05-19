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¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducción tras cambios en 2026? Precios por categoría

Conducir moto, carro o trabajar en servicio público en Colombia tiene nuevos costos en 2026. Conozca cuánto vale sacar la licencia de conducción según cada categoría.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducción tras cambios en 2026? Precios por categoría

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
06:27 p. m.
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Sacar la licencia de conducción en Colombia sigue siendo uno de los trámites más buscados por quienes quieren movilizarse en moto, carro particular o incluso trabajar en transporte público.

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Sin embargo, en 2026 los costos volvieron a moverse y el valor final depende de la categoría que necesite cada conductor.

Actualmente, en el país existen ocho categorías principales de licencias, divididas entre vehículos particulares y de servicio público. Las más solicitadas siguen siendo la A2 para motocicletas y la B1 para carro particular.

Según datos entregados por Ride Pro Academy, escuela de conducción certificada en Bogotá, los costos incluyen curso, inscripción al RUNT, examen médico y derechos de expedición de la licencia.

Precios para sacar licencia de moto y carro en 2026

Para quienes buscan conducir motocicletas de cualquier cilindraje, la licencia A2 tiene un costo total aproximado de $1.455.800., según el centro de Enseñanza, Ride Pro.

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Este valor incluye:

  • 25 clases teóricas.
  • 15 clases prácticas de manejo.
  • Talleres de mecánica.
  • Examen médico.
  • Derechos de licencia e inscripción al RUNT.

Por otro lado, la licencia B1, necesaria para conducir carros particulares, camionetas y camperos, tiene un valor cercano a $1.856.900.

En este caso, el curso contempla:

  • 25 clases teóricas.
  • 20 clases prácticas.
  • Talleres de mecánica y seguridad vial.

La categoría B1 sigue siendo la más común en Colombia debido al crecimiento de vehículos particulares en las ciudades.

¿Cuánto vale la licencia para servicio público?

Quienes buscan trabajar en transporte público necesitan una licencia C1, categoría habilitada para taxis, vans y microbuses.

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En 2026, el costo total del proceso ronda los $2.207.900, siendo una de las categorías más costosas debido al mayor número de horas de formación.

El programa incluye:

  • 30 clases teóricas.
  • 30 prácticas de conducción.

Ride Pro: Formación enfocada en manejo seguro y profesional.

Desde las academias de conducción explican que parte del incremento en los costos responde al fortalecimiento de los procesos de formación y seguridad vial.

Además de las categorías A2, B1 y C1, en Colombia también existen licencias como:

  • A1 para motos de hasta 125 c.c.
  • B2 y B3 para vehículos pesados particulares.
  • C2 y C3 para transporte público de carga y pasajeros.

Antes de iniciar el trámite, las escuelas recomiendan verificar que el centro de enseñanza esté certificado y revisar todos los costos adicionales para evitar sorpresas durante el proceso.

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