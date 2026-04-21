Licencias "fantasma": red habría vendido certificados sin clases y falsificado registros para conductores inexpertos

Una investigación de la Fiscalía dejó al descubierto un presunto esquema ilegal que operaba desde el interior de un centro de formación automovilística en Samacá, Boyacá.

La estructura, según el ente acusador, habría permitido que múltiples personas obtuvieran certificados necesarios para tramitar licencias de conducción sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Red habría falsificado certificados para otorgar licencias de conducción a inexpertos

De acuerdo con las indagaciones, la red estaría integrada por Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno, quienes habrían participado en al menos 18 eventos ilícitos.

La Fiscalía estableció que, en varios casos, se consignó información falsa en los sistemas que se articulan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad.

Esto con el fin de hacer pasar a usuarios como aptos, asegurando que habían aprobado todos los exámenes requeridos, cuando en realidad no cumplieron con los procesos.

Implicados manipularon planilla y pasaron registros biométricos falsos para expedir las licencias

Según el material probatorio, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria habrían sido las encargadas de ingresar datos adulterados para validar los supuestos resultados.

Mientras tanto, los demás implicados, en su rol como instructores, son señalados de manipular las planillas para reportar que los aspirantes completaban las clases prácticas, pese a que no asistieron ni alcanzaron la intensidad mínima exigida por la normatividad vigente.

El caso también revela que se habrían realizado registros biométricos mediante maniobras fraudulentas, con el propósito de dar apariencia de legalidad a los trámites y evitar inconsistencias en los controles.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a los siete involucrados los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Los procesados no aceptaron los cargos.

El proceso judicial continúa mientras las autoridades analizan el impacto de estas presuntas irregularidades, que habrían permitido la expedición de certificados sin cumplimiento real de los requisitos, poniendo en entredicho los controles en la formación de conductores.