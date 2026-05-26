Lanzan la tarjeta más exclusiva de Colombia: estas personas tendrán acceso a ella

Mastercard ha lanzado oficialmente en Colombia su tarjeta de crédito más exclusiva: la categoría World Legend. Este producto, que se ubica por encima de la tradicional tarjeta Black, sitúa al país como el tercer mercado de América Latina en recibir este exclusivo portafolio, reflejando el fuerte apetito del sector financiero por el segmento de consumidores de más alto valor.

Detrás de este lanzamiento no hay un capricho estético, sino una rigurosa lógica de rentabilidad. Según datos revelados por la multinacional y sus aliados financieros durante la presentación, el segmento de clientes de consumo premium sostiene una parte desproporcionada de los ingresos del sector.

En Colombia, un tarjetahabiente afluente consume en promedio 6,5 veces más que un usuario común del sistema financiero. Cuando este tipo de cliente viaja al exterior, la brecha es aún más dramática, llegando a facturar hasta 9,6 veces más que el promedio de los consumidores.

Para la introducción de World Legend, Mastercard eligió a Bancolombia como su primer banco emisor en el país. El objetivo es claro: fidelizar a un nicho que, aunque numéricamente pequeño dentro de la banca de consumo, genera más de la mitad de las utilidades de este negocio a nivel global.

¿Qué personas podrán acceder a esta exclusiva tarjeta?

Al tratarse del escalón más alto en el portafolio global de la franquicia, el acceso a la tarjeta Mastercard World Legend en Colombia es sumamente restringido y no está disponible para el público general mediante solicitud tradicional.

Quienes pueden acceder a ella deben cumplir con un perfil muy específico definido por las entidades financieras emisoras (inicialmente a través de Bancolombia):