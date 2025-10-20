Trabajadores en Colombia que ganen el salario mínimo tienen subsidio clave: estos son los requisitos

El Ministerio de Trabajo, a través del Sistema de Subsidio Familiar y en colaboración con las Cajas de Compensación Familiar (CCF), continúa fortaleciendo el soporte económico a los hogares con menores recursos. Esta iniciativa clave, que se materializa en el ya conocido subsidio familiar o cuota monetaria, representa una ayuda mensual dirigida específicamente a trabajadores formales con ingresos más bajos y que tienen personas a cargo, buscando aliviar las cargas financieras inherentes al sostenimiento familiar.

La cuota monetaria, que se paga mensualmente por cada persona dependiente, está focalizada en los trabajadores que devengan hasta cuatro (4) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), es decir, 5.694.000 COP.

Aunque la mayor prioridad se otorga a aquellos con ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo, clasificados generalmente en las categorías de menor ingreso dentro del sistema.

¿Qué requisitos debe cumplir para acceder a este subsidio?

Para acceder a este beneficio, el trabajador debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley y administrados por las Cajas de Compensación Familiar. Fundamentalmente, se requiere ser un trabajador dependiente y tener una remuneración mensual que no sobrepase los cuatro (4) SMMLV.

Además, se establece que si se suma la remuneración del cónyuge o compañero(a), el ingreso conjunto no debe exceder los seis (6) SMMLV. Otro requisito esencial es haber laborado un mínimo de 96 horas durante el respectivo mes de causación.

El derecho al subsidio se genera por las personas a cargo del trabajador, lo cual incluye a hijos e hijastros menores de 18 años, con la obligatoriedad de acreditar escolaridad después de los 12 años, hermanos menores de 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador, padres del trabajador que sean mayores de 60 años y que no reciban salario, renta o pensión alguna e hijos, hermanos o padres con discapacidad permanente, sin límite de edad, que dependan económicamente del afiliado.

Es relevante destacar que, en el caso de que ambos padres de los menores trabajen y sus salarios sumados no superen los cuatro (4) SMMLV, ambos pueden recibir la cuota monetaria por los hijos comunes, una disposición que busca maximizar el apoyo a los hogares de ingresos bajos.

Cajas de compensación juegan un papel fundamental

El Sistema de Subsidio Familiar opera como un mecanismo de redistribución de ingresos, donde los empleadores formales aportan un porcentaje de su nómina (generalmente el 4%) a las Cajas de Compensación Familiar, que son las entidades encargadas de administrar y pagar este subsidio, no solo en dinero (la cuota monetaria), sino también en especie y servicios (educación, recreación, turismo, vivienda, crédito, etc.).

De esta forma, el subsidio no solo es una transferencia directa, sino que amplía el acceso a una canasta de servicios sociales esenciales a precios subsidiados.

El valor de la cuota monetaria varía según la región (urbano o rural) y se incrementa anualmente. Además, los beneficiarios con personas a cargo en condición de discapacidad reciben una cuota monetaria duplicada, reconociendo la mayor carga económica que esto representa.