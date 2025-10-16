Anuncian subsidios en TransMilenio para más de 800.000 bogotanos: así puede saber si aplica

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha puesto en marcha un ambicioso esquema de subsidios de transporte que busca impactar positivamente la calidad de vida de más de 800.000 ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

Este nuevo modelo, que reemplaza los anteriores descuentos tarifarios por la asignación directa de pasajes gratuitos en las tarjetas TuLlave personalizadas, se enmarca en la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) del Distrito y tiene como objetivo fundamental aliviar el gasto en transporte de los hogares más necesitados, mejorando así su acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales.

La medida representa un esfuerzo significativo de la administración distrital para reducir las brechas sociales, con una inversión anual que supera los 100.000 millones de pesos.

El esquema de pasajes gratuitos no solo busca aliviar la carga económica del transporte público, sino también fomentar una mayor inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de poblaciones que históricamente han enfrentado barreras de movilidad. Se estima que el número de beneficiarios se incrementará en un 30% respecto al modelo anterior, consolidando un sistema de apoyo más eficiente y progresivo.

La operación de este subsidio es coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en alianza con TransMilenio, garantizando la transparencia y la efectividad en la entrega de los beneficios.

¿Quiénes pueden aplicar a este subsidio de Transmilenio?

La iniciativa está diseñada para beneficiar a grupos poblacionales específicos que, por su condición social y económica, requieren un apoyo directo en su movilidad.

En esta primera fase de implementación, los beneficiarios principales son: Personas en situación de pobreza extrema y moderada: Ciudadanos clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, personas con discapacidad y mayores de 62 años.

Es crucial destacar que, para acceder al beneficio, los interesados deben residir en Bogotá y contar con la encuesta del Sisbén IV actualizada. Adicionalmente, un requisito indispensable es poseer la tarjeta TuLlave personalizada.

Sin esta tarjeta registrada, la precarga de los pasajes gratuitos no puede realizarse, ya que el sistema la utiliza como medio para identificar al beneficiario y aplicar el subsidio directamente.

¿A cuántos pasajes se puede acceder con el subsidio?

Personas con Discapacidad: Recibirán entre 1 y 12 pasajes gratuitos al mes, siendo el mayor número para aquellos clasificados en el Grupo A del Sisbén.

Personas Mayores de 62 años: La asignación mensual oscila entre 1 y 8 pasajes gratuitos, con un mayor número para el Grupo A.

Hogares en Pobreza y Pobreza Extrema (Sisbén A y B): Recibirán entre 5 y 7 pasajes gratuitos al mes, dependiendo de su nivel específico dentro de estos grupos.

Las personas que, siendo mayores de 62 años o con discapacidad, no cuenten con clasificación Sisbén, recibirán al menos un pasaje gratuito al mes, garantizando así un umbral mínimo de acceso al transporte.