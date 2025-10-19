El impacto de que Estados Unidos anunciara el retiro de subsidios a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas acusó a su par colombiano, Gustavo Petro, de tolerar la producción de drogas que están llegando a Norteamérica.

El mandatario colombiano reaccionó en su cuenta de X y aseguró que Trump "está engañado por sus asesores”.

Tras los explosivos señalamientos que hizo contra el presidente Petro, anunció el retiro inmediato de las ayudas financieras al país lo que tendría un gran impacto, puesto que Colombia estaría recibiendo más de 700 millones de dólares de Estados Unidos.

Estas nuevas tensiones diplomáticas se habrían desatado después de que el presidente Petro cuestionara tajantemente la ofensiva naval que desplegó EE. UU. en el Caribe, donde murió un pescador colombiano.

EE. UU. señaló que los subsidios a Colombia son una estafa para ellos

En septiembre EE. UU. sacó a Colombia de la lista de países en la lucha contra las drogas y en tan solo un mes suspendió las ayudas al país sudamericano.

A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán.

Señaló que “Petro fomenta la producción masiva de drogas (…) por toda Colombia lo que se ha convertido en el negocio más grande de Colombia por mucho (tiempo)”

Petro no hace nada para detenerlos a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos que no son más que una estafa a largo plazo.

Impacto del retiro de subsidios de Estados Unidos a Colombia

En medio de sus declaraciones, Trump anunció el retiro, desde este domingo 19 de octubre, de las ayudas financieras que entregaba a Colombia anualmente.

Sin embargo, no precisó qué tipos de subsidios son los que retirará, pero de acuerdo con los últimos acontecimientos, podría tratarse de la ayuda a la lucha contra el narcotráfico.

Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Estados Unidos, según datos del gobierno norteamericano, en 2023 se desembolsaron más de 740 millones de dólares.

La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra las drogas. El resto apoya programas humanitarios y alimentarios.

Poco después el presidente dijo: "Yo respeto la historia, la cultura y los pueblos de los EE. UU. (...) El problema es con Trump, no con EE. UU.".